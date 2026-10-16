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رياضة

ريال مدريد يطالب برحيل تيباس من رئاسة الليغا

Lebanon 24
16-10-2026 | 23:56
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ريال مدريد يطالب برحيل تيباس من رئاسة الليغا
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طالب نادي ريال مدريد، الجمعة، رئيس رابطة الدوري الإسباني نائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، بالاستقالة الفورية من منصبيه، ردا على تصريحات شبه فيها أساليب إدارة النادي وقناته التلفزيونية بآليات الدعاية التي استخدمها جوزيف غوبلز، وزير الدعاية في النظام النازي.
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وكان تيباس قد كتب، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "إدارة ريال مدريد تقود أوركسترا من الناطقين الرسميين، وقناة ريال مدريد هي المغني الأساسي".

وأضاف: "يعتمدون سيناريو واحدا لا يتغير: ينتقون اللقطات التي تناسب أجندتهم، ويكررون الشكوى، ويؤججون الشكوك، ويتهمون الأعداء".

وتابع: "تذكرنا هذه الطريقة بآليات الدعاية التي استغلها (جوزيف) غوبلز، وزير الدعاية النازي: التكرار الممنهج، وتصوير عدو وإخضاع الحقائق لسردية (النادي). المقارنة هنا مع هذه التقنيات الدعائية، لا مع أيديولوجيا، ولا مع جمهور ريال مدريد طبعا".

وجاءت تصريحات تيباس بعدما اعترض ريال مدريد على تحديد مباراته أمام مضيفه فالنسيا السبت 7 نوفمبر، بدلا من الأحد، بسبب ارتباطه بمواجهة آيك أثينا اليوناني يوم 4 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد، في بيان، إن تصريحات تيباس "غير مقبولة تماما وتكتسي خطورة استثنائية"، معتبرا أن مقارنة أساليب النادي الدعائية بتلك التي استخدمها النظام النازي لتشويه سمعة النادي وإدارته وقناته التلفزيونية تمثل "إهانة بالغة".

وأضاف النادي أن هذه التصريحات تأتي ضمن سلسلة من الهجمات المتكررة التي يشنها تيباس على ريال مدريد ورئيسه ووسائله الإعلامية، معتبرا أنه يستغل حتى أسئلة الصحفيين ومعلوماتهم وآرائهم لتوجيه الانتقادات إلى النادي وتحميله مسؤولية أفعال أطراف ثالثة لا يتحمل مسؤوليتها.
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