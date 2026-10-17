أوروغواي تدشن حقبة الإنذارات الرقمية في كرة القدم

بدأ حكام مباريات في تجربة نظام إلكتروني مبتكر يتيح للحكام إشهار البطاقات الصفراء والحمراء رقميا.

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وعوضا عن الاستعانة بالبطاقات البلاستيكية التقليدية المعتادة، يعتمد الحكام الآن على جهاز إلكتروني ذكي شبيه بالهاتف المحمول لتوجيه الإنذارات.

وأجريت التجربة الأولية خلال مباراة كأس أوروغواي بين فريقي " " وضيفه "رينتيستاس"، والتي انتهت بفوز صاحب الأرض بنتيجة 3-0.



وكان من المقرر في البداية اختبار النظام نهاية شهر سبتمبر الماضي خلال مباراة "ديفينسور سبورتينغ" و"بلازا " ضمن منافسات كأس أوروغواي، إلا أن حكم اللقاء تعذر عليه استخدام الجهاز بسبب ضعف الإضاءة، مما جعل التمييز بين الألوان أمرا معقدا.