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رياضة

بلون علم الأرجنتين.. زهرة تحمل اسم ميسي

Lebanon 24
17-10-2026 | 07:15
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بلون علم الأرجنتين.. زهرة تحمل اسم ميسي
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حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتكريم غير مألوف خارج ملاعب كرة القدم، بعدما أطلق باحثون اسمه على نوع جديد من النباتات اكتُشف في جبال الأنديز في بيرو.
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وأطلق العلماء على الزهرة اسم "سالفيا ميسي"، تكريماً لقائد منتخب الأرجنتين السابق وبطل كأس العالم 2022، وفق دراسة علمية نُشرت في مجلة "فيتوتاكسا" في الثاني من تشرين الأول الجاري.

وتتميز الزهرة بلونيها الأبيض والأزرق السماوي، اللذين يشبهان ألوان علم الأرجنتين، فيما يصل ارتفاع النبات إلى نحو متر ونصف المتر، وينمو على ارتفاعات تتراوح بين 2000 و2400 متر فوق سطح البحر.

ورغم رصد النبات للمرة الأولى عام 2009، فإن الباحثين لم يتمكنوا من تصنيفه علمياً بوصفه نوعاً مستقلاً إلا بعد دراسات ورحلات ميدانية أُجريت بين عامي 2023 و2025.

وصنّف الباحثون الزهرة ضمن النباتات المهددة بالانقراض، نظراً إلى انتشارها المحدود في ستة مواقع فقط في بيرو، فضلاً عن المخاطر التي تواجهها بسبب الجفاف والحرائق وشق الطرق.

واقترح الفريق العلمي حفظ بذور النبات في بنوك متخصصة لحمايته من الاختفاء، ليحمل هذا النوع النادر اسم ميسي في عالم الطبيعة، إلى جانب إرثه في كرة القدم.
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