جدل بشأن جوائز ماجد عبد الله.. هل فاز رسمياً بأفضل لاعب في آسيا؟

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أثار الإعلامي الرياضي بدر بالعبيد جدلاً بشأن الجوائز الفردية التي حصل عليها أسطورة النصر والمنتخب السعودي السابق ماجد ، مؤكداً أن جائزة أفضل لاعب آسيوي التي نالها لم تكن تحت إشراف الاتحاد الآسيوي .وأوضح بالعبيد، خلال ظهوره في برنامج "دورينا غير"، أن الجائزة كانت تمنحها مجلة رياضية، وليست ضمن الجوائز الرسمية للاتحاد الآسيوي، الذي بدأ تنظيم جائزته السنوية لأفضل لاعب عام 1994.وكان ماجد عبد الله قد نال لقب أفضل لاعب في آسيا ثلاث مرات متتالية، أعوام 1984 و1985 و1986، قبل إطلاق الجائزة الرسمية بصيغتها الحالية.ورغم عدم إدراج تلك الألقاب ضمن سجل الجائزة الرسمية الذي يبدأ عام 1994، سبق للاتحاد الآسيوي أن وصف ماجد عبد الله بأنه الفائز بجائزة أفضل لاعب آسيوي ثلاث مرات، في تهنئة نشرها بمناسبة عيد ميلاده عام 2018.وأعادت هذه التصريحات بشأن الفرق بين الجوائز التاريخية التي منحتها جهات إعلامية، والجوائز التي ينظمها الاتحاد الآسيوي رسمياً، من دون أن ينفي ذلك حصول نجم النصر السابق على التكريمات الثلاثة.