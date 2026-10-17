خلع قميصه وألقاه أرضاً.. الزمالك يعاقب نجمه

Advertisement

فرض عقوبة مالية مغلظة على مهاجمه ناصر منسي، بسبب تصرفه عقب تسجيل هدف الفوز على الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من أبطال .وأثار منسي جدلاً بعدما خلع قميص وألقاه أرضاً خلال احتفاله بالهدف الذي سجله في الدقائق الأخيرة، مانحاً فريقه الفوز بهدف دون رد خارج أرضه.وأعلن ، مدير في الزمالك، توقيع غرامة مالية على اللاعب، من دون قيمتها، مؤكداً أن منسي أُبلغ بالعقوبة وتقبلها.وقدم اللاعب اعتذاره إلى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، وإدارة الكرة وزملائه، قبل أن يوجه رسالة إلى جماهير النادي عبر حسابه على "إنستغرام"، أقر فيها بخطئه، موضحاً أن الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية لا تبرر تصرفه.ويستعد الزمالك لمواجهة الإياب أمام الجيش الرواندي في 24 تشرين الأول الجاري، حيث يكفيه الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى دور المجموعات.