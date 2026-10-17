خلع قميصه وألقاه أرضاً.. الزمالك يعاقب نجمه

فرض نادي الزمالك المصري
عقوبة مالية مغلظة على مهاجمه ناصر منسي، بسبب تصرفه عقب تسجيل هدف الفوز على الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري
أبطال أفريقيا
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وأثار منسي جدلاً بعدما خلع قميص الزمالك
وألقاه أرضاً خلال احتفاله بالهدف الذي سجله في الدقائق الأخيرة، مانحاً فريقه الفوز بهدف دون رد خارج أرضه.
وأعلن عبد الناصر محمد
، مدير الكرة
في الزمالك، توقيع غرامة مالية على اللاعب، من دون الكشف عن
قيمتها، مؤكداً أن منسي أُبلغ بالعقوبة وتقبلها.
وقدم اللاعب اعتذاره إلى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، وإدارة الكرة وزملائه، قبل أن يوجه رسالة إلى جماهير النادي عبر حسابه على "إنستغرام"، أقر فيها بخطئه، موضحاً أن الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية لا تبرر تصرفه.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإياب أمام الجيش الرواندي في 24 تشرين الأول الجاري، حيث يكفيه الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى دور المجموعات.