تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

خلع قميصه وألقاه أرضاً.. الزمالك يعاقب نجمه

Lebanon 24
17-10-2026 | 10:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خلع قميصه وألقاه أرضاً.. الزمالك يعاقب نجمه
خلع قميصه وألقاه أرضاً.. الزمالك يعاقب نجمه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فرض نادي الزمالك المصري عقوبة مالية مغلظة على مهاجمه ناصر منسي، بسبب تصرفه عقب تسجيل هدف الفوز على الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.
Advertisement

وأثار منسي جدلاً بعدما خلع قميص الزمالك وألقاه أرضاً خلال احتفاله بالهدف الذي سجله في الدقائق الأخيرة، مانحاً فريقه الفوز بهدف دون رد خارج أرضه.

وأعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة في الزمالك، توقيع غرامة مالية على اللاعب، من دون الكشف عن قيمتها، مؤكداً أن منسي أُبلغ بالعقوبة وتقبلها.

وقدم اللاعب اعتذاره إلى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، وإدارة الكرة وزملائه، قبل أن يوجه رسالة إلى جماهير النادي عبر حسابه على "إنستغرام"، أقر فيها بخطئه، موضحاً أن الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية لا تبرر تصرفه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإياب أمام الجيش الرواندي في 24 تشرين الأول الجاري، حيث يكفيه الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى دور المجموعات.
مواضيع ذات صلة
بعد تلبية شروطه المالية.. الزمالك يوافق على بيع نجمه بيزيرا
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الفيفا يعاقب منتخب إسبانيا.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو لاعب ريال مدريد الذي أهدى قميصه لهاميلتون؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي يسقط الزمالك ويتوج ببطولة إفريقيا لكرة اليد
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

نادي الزمالك المصري

عبد الناصر محمد

نادي الزمالك

عبد الناصر

ناصر محمد

الكشف عن

أفريقيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-10-18
Lebanon24
10:09 | 2026-10-18
Lebanon24
08:00 | 2026-10-18
Lebanon24
06:30 | 2026-10-18
Lebanon24
04:30 | 2026-10-18
Lebanon24
03:22 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24