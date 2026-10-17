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رياضة

9 تمريرات.. لامين جمال يواصل إبهار أوروبا

Lebanon 24
17-10-2026 | 10:30
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يواصل النجم الإسباني لامين جمال تألقه مع برشلونة، بعدما تصدر قائمة صانعي الأهداف في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 9 تمريرات حاسمة، بواقع 5 في الدوري المحلي و4 في المسابقة القارية.
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وعزز جمال أرقامه خلال مواجهة غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، بعدما صنع هدفين لزميليه فيرمين لوبيز وأنتوني غوردون، ليصبح أول لاعب يصل إلى 4 تمريرات حاسمة في البطولة هذا الموسم.

ويتقاسم اللاعب صدارة صانعي الأهداف في الدوري الإسباني مع خافي هيرنانديز، لاعب إسبانيول، فيما ينفرد بصدارة القائمة في دوري الأبطال.

ولا يقتصر تألق جمال على صناعة الأهداف، إذ سجل 7 أهداف هذا الموسم، رافعاً رصيده الإجمالي مع برشلونة إلى 57 هدفاً و53 تمريرة حاسمة خلال 161 مباراة رسمية.

وفي المقابل، تكشف الأرقام حجم اعتماد المدرب هانزي فليك عليه، بعدما خاض 861 دقيقة في الدوري الإسباني ودوري الأبطال، ليصبح أكثر لاعبي برشلونة مشاركة هذا الموسم، متقدماً على الحارس خوان غارسيا وبيدري.

ورغم ضغط المباريات، يواصل جمال أداء دور محوري في تشكيلة برشلونة، وسط تحدٍ يواجه فليك في الموازنة بين الحفاظ على تألق نجمه الشاب ومنحه الراحة اللازمة قبل المواجهات المقبلة.
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