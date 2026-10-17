إشبيلية يترقّب ريال مدريد... عودة مهمة وغيابات مؤثرة

تلقى إشبيلية دفعة هجومية قبل مواجهته ، بعدما عاد المهاجم البلجيكي لوكاس ستاسين إلى قائمة الفريق، في حين تأكد غياب لاعب الوسط الجورجي جيورجي كوتشوراشفيلي عن الرحلة إلى ، بسبب عدم تعافيه في الوقت المناسب.

وبحسب صحيفة "ماركا"، يشكل ستاسين أبرز المستجدات في قائمة إشبيلية التي تضم 22 لاعباً استعداداً لمواجهة مدريد، الأحد، على ملعب " برنابيو"، ضمن منافسات .

وكان ستاسين قد غاب قرابة شهر بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مواجهة لا كورونيا في 16 أيلول، قبل أن يعود إلى التدريبات الجماعية ويكمل مرحلة التعافي. وتأتي عودته في وقت يحتاج فيه الفريق إلى خيارات إضافية في خط الهجوم، خصوصاً مع غياب إسحاق روميرو بسبب الإيقاف، بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام ليفانتي.

في المقابل، لم يتمكن كوتشوراشفيلي من اجتياز الاختبار البدني الأخير، بعدما عانى من إجهاد عضلي أبعده عن تدريبات الفريق خلال الأسبوع. ويشكل غيابه ضربة لخط الوسط، ولا سيما أن إشبيلية يفتقد أيضاً جون غوريدي بسبب إصابة عضلية، فيما يغيب ميغيل سييرا لفترة طويلة بعد تعرضه لخلع في مفصل الكتف، ويواصل ماركاو التعافي من إصابته.

وللتعامل مع النقص في خط الوسط، استدعى المدرب لويس غارسيا بلازا لاعبين شابين من الفريق الرديف، هما نيكو غيين، البالغ 18 عاماً، وخيسوس ، البالغ 19 عاماً.

وتضم القائمة أسماء عدة، بينها الحارس أوديسياس، وروبن فارغاس، وتشيديرا إيجوك، وروبي ، إلى جانب ستاسين، في محاولة لتعويض الغيابات قبل المباراة الصعبة أمام ريال مدريد.