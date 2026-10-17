الحكمة يخطف أول نقطة من العهد.. والتضامن يكتسح الإخاء

انتزع أول نقطة له في النسخة الـ67 من الدوري اللبناني ، بعدما فرض تعادلاً قاتلاً على بنتيجة 1-1، عصر السبت، على ملعب مجمع شهاب الرياضي في ضمن المرحلة الثالثة.

وتقدم العهد، بطل تسع مرات، عبر رودريغ كيتوا في الدقيقة 39، قبل أن يدرك كارل زيلع التعادل للحكمة بضربة رأسية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع العهد رصيده إلى 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين.

وعلى ملعب صور البلدي، حقق التضامن صور فوزاً كبيراً على ضيفه الإخاء الأهلي عاليه بنتيجة 4-1.

وسجل بلاميدي لوكاسي هدفين للتضامن في الدقيقتين 12 و15، وأضاف زاهر السماحي الهدف الثالث في الدقيقة 62، قبل أن يختتم كريم الرباعية في الدقيقة 78. أما هدف الإخاء الوحيد فسجله محمد الصالح في الدقيقة 41.

وهذا الفوز هو الثاني للتضامن صور هذا الموسم، مقابل تعادل واحد مع النجمة بنتيجة 3-3.