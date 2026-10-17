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رياضة

الحكمة يخطف أول نقطة من العهد.. والتضامن يكتسح الإخاء

Lebanon 24
17-10-2026 | 12:44
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الحكمة يخطف أول نقطة من العهد.. والتضامن يكتسح الإخاء
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انتزع الحكمة أول نقطة له في النسخة الـ67 من الدوري اللبناني لكرة القدم، بعدما فرض تعادلاً قاتلاً على العهد بنتيجة 1-1، عصر السبت، على ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية ضمن المرحلة الثالثة.

وتقدم العهد، بطل لبنان تسع مرات، عبر رودريغ كيتوا في الدقيقة 39، قبل أن يدرك كارل زيلع التعادل للحكمة بضربة رأسية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع العهد رصيده إلى 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين.

وعلى ملعب صور البلدي، حقق التضامن صور فوزاً كبيراً على ضيفه الإخاء الأهلي عاليه بنتيجة 4-1.

وسجل بلاميدي لوكاسي هدفين للتضامن في الدقيقتين 12 و15، وأضاف زاهر السماحي الهدف الثالث في الدقيقة 62، قبل أن يختتم كريم قاسم الرباعية في الدقيقة 78. أما هدف الإخاء الوحيد فسجله محمد الصالح في الدقيقة 41.

وهذا الفوز هو الثاني للتضامن صور هذا الموسم، مقابل تعادل واحد مع النجمة بنتيجة 3-3.

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