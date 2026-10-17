فوزان للنجمة والأنصار في كأس التحدي الآسيوي

حقق النجمة والأنصار فوزين مهمين في تصفيات كأس التحدي الآسيوي ، بعدما تغلب الأول على الطاجيكي 1-0، وفاز الثاني على الاتحاد الحلبي السوري 2-0.

وعاد النجمة، وصيف بطل في الموسم الماضي، بالنقاط الثلاث من ملعب الاستقلال ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تُقام بنظام التجمع على استاد هيسور المركزي في طاجيكستان.

وسجل إبراهيم توميوا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21.

وفي المجموعة ذاتها، فاز حمص الفداء السوري على العربي 1-0، بهدف سجله جياني بوليتينو.

بدوره، استهل ، بطل لبنان، مشاركته ضمن المقامة في بوتان بالفوز على الاتحاد الحلبي بثنائية نظيفة.

وافتتح خليل بدر التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف نادر مطر الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وتضم المجموعة الأولى أيضاً فريقي أهال التركمانستاني وبارو البوتاني.