تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

فوزان للنجمة والأنصار في كأس التحدي الآسيوي

Lebanon 24
17-10-2026 | 14:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فوزان للنجمة والأنصار في كأس التحدي الآسيوي
فوزان للنجمة والأنصار في كأس التحدي الآسيوي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حقق النجمة والأنصار فوزين مهمين في تصفيات كأس التحدي الآسيوي لكرة القدم، بعدما تغلب الأول على الاستقلال الطاجيكي 1-0، وفاز الثاني على الاتحاد الحلبي السوري 2-0.

وعاد النجمة، وصيف بطل لبنان في الموسم الماضي، بالنقاط الثلاث من ملعب الاستقلال ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تُقام بنظام التجمع على استاد هيسور المركزي في طاجيكستان.

وسجل إبراهيم توميوا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21.

وفي المجموعة ذاتها، فاز حمص الفداء السوري على العربي الكويتي 1-0، بهدف سجله جياني بوليتينو.

بدوره، استهل الأنصار، بطل لبنان، مشاركته ضمن المجموعة الأولى المقامة في بوتان بالفوز على الاتحاد الحلبي بثنائية نظيفة.

وافتتح خليل بدر التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف نادر مطر الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وتضم المجموعة الأولى أيضاً فريقي أهال التركمانستاني وبارو البوتاني.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون التقى رئيس مكتب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين: استهدفنا تحشيدات للعدو برأس العارة والمضاربة في لحج بـ3 صواريخ
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين: استهدفنا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ باليستي
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين: نحذر الموظفين والمواطنين الموجودين قرب منشآت "أرامكو" بإخلائها
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24

المجموعة الأولى

لكرة القدم

الاستقلال

كرة القدم

الكويتي

الأنصار

الكويت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-10-18
Lebanon24
10:09 | 2026-10-18
Lebanon24
08:00 | 2026-10-18
Lebanon24
06:30 | 2026-10-18
Lebanon24
04:30 | 2026-10-18
Lebanon24
03:22 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24