"الفار" يحرم ريال بيتيس من "أجمل هدف" أمام برشلونة.. لماذا أُلغي؟ (فيديو)

ألغى حكم مباراة وريال هدفاً سجله الأرجنتيني في الدقيقة 42، بعدما تدخلت تقنية الفيديو المساعد "VAR".

وسدد لو سيلسو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك برشلونة، إلا أن مراجعة اللقطة أظهرت وجود لمسة يد خلال بناء الهجمة، ليقرر الحكم إلغاء الهدف وسط اعتراضات لاعبي بيتيس وجماهيره.

وحرم القرار من إدراك التعادل، لتبقى النتيجة 2-1 لمصلحة برشلونة مع نهاية الشوط الأول، حيث انتهت المباراة بفوز برشلونة 5-2.

وذكرت شبكة "أرشيفو فار" أن قرار الحكم كان صحيحاً، موضحة أن كوتشو لمس بذراعه خلال الهجمة التي سبقت الهدف مباشرة.

وأضافت أن الاستحواذ لم ينتقل إلى برشلونة، كما لم يحدث إبعاد مسيطر عليه للكرة، ولذلك بقيت اللمسة والهدف ضمن المرحلة الهجومية نفسها.