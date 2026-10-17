"الفار" يحرم ريال بيتيس من "أجمل هدف" أمام برشلونة.. لماذا أُلغي؟ (فيديو)

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
ألغى حكم مباراة برشلونة وريال بيتيس هدفاً سجله الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 42، بعدما تدخلت تقنية الفيديو المساعد "VAR".
وسدد لو سيلسو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك برشلونة، إلا أن مراجعة اللقطة أظهرت وجود لمسة يد خلال بناء الهجمة، ليقرر الحكم إلغاء الهدف وسط اعتراضات لاعبي بيتيس وجماهيره.
وحرم القرار ريال بيتيس من إدراك التعادل، لتبقى النتيجة 2-1 لمصلحة برشلونة مع نهاية الشوط الأول، حيث انتهت المباراة بفوز برشلونة 5-2.
وذكرت شبكة "أرشيفو فار" أن قرار الحكم كان صحيحاً، موضحة أن كوتشو لمس الكرة بذراعه خلال الهجمة التي سبقت الهدف مباشرة.
وأضافت أن الاستحواذ لم ينتقل إلى برشلونة، كما لم يحدث إبعاد مسيطر عليه للكرة، ولذلك بقيت اللمسة والهدف ضمن المرحلة الهجومية نفسها.