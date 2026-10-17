تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"الفار" يحرم ريال بيتيس من "أجمل هدف" أمام برشلونة.. لماذا أُلغي؟ (فيديو)

Lebanon 24
17-10-2026 | 14:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الفار يحرم ريال بيتيس من أجمل هدف أمام برشلونة.. لماذا أُلغي؟ (فيديو)
الفار يحرم ريال بيتيس من أجمل هدف أمام برشلونة.. لماذا أُلغي؟ (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ألغى حكم مباراة برشلونة وريال بيتيس هدفاً سجله الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 42، بعدما تدخلت تقنية الفيديو المساعد "VAR".

وسدد لو سيلسو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك برشلونة، إلا أن مراجعة اللقطة أظهرت وجود لمسة يد خلال بناء الهجمة، ليقرر الحكم إلغاء الهدف وسط اعتراضات لاعبي بيتيس وجماهيره.

وحرم القرار ريال بيتيس من إدراك التعادل، لتبقى النتيجة 2-1 لمصلحة برشلونة مع نهاية الشوط الأول، حيث انتهت المباراة بفوز برشلونة 5-2.

وذكرت شبكة "أرشيفو فار" أن قرار الحكم كان صحيحاً، موضحة أن كوتشو لمس الكرة بذراعه خلال الهجمة التي سبقت الهدف مباشرة.

وأضافت أن الاستحواذ لم ينتقل إلى برشلونة، كما لم يحدث إبعاد مسيطر عليه للكرة، ولذلك بقيت اللمسة والهدف ضمن المرحلة الهجومية نفسها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الفار" يمنح ريال مدريد هدفاً ويلغي آخر.. فوز صعب وطرد لفينيسيوس
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
طرد أمام أتلتيكو يحرم برشلونة من لاعبه في دوري ابطال اوروبا
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هدف قاتل ينقذ ريال مدريد من السقوط في "الليغا"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بيتيس يذيق ريال مدريد مرارة الخسارة الأولى
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

فيديو

جيوفاني لو سيلسو

ريال بيتيس

الأرجنتين

أرجنتيني

lebanon

برشلونة

بي بي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-10-18
Lebanon24
10:09 | 2026-10-18
Lebanon24
08:00 | 2026-10-18
Lebanon24
06:30 | 2026-10-18
Lebanon24
04:30 | 2026-10-18
Lebanon24
03:22 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24