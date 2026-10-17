اتهامات تحكيمية بعد خماسية برشلونة... موقع مقرب من ريال مدريد يتحدث عن "سرقة الفوز"

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وبحسب موقع "Goal"، تركز الجدل على الهدف الذي سجله الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، قبل أن يلغيه الحكم ريكاردو دي بورغوس بينغويتشيا بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، بسبب لمسة يد غير متعمدة من لاعب بيتيس كوتشو هيرنانديز في بداية الهجمة.وكان إلغاء الهدف قد حرم بيتيس، وفق قراءة "Defensa Central"، من إدراك التعادل 2-2 قبل نهاية الشوط الأول. واعتبر الموقع أن الواقعة منحت برشلونة أفضلية إضافية في سباق المنافسة على لقب ، مشيراً إلى أن لمسة اليد حدثت قبل تسديد لو سيلسو بوقت، ما أثار اعتراضات لاعبي بيتيس وجهازه الفني.بدأت المباراة بتقدم برشلونة عبر لامين يامال في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك فالنتين غوميز التعادل لبيتيس بضربة رأس، ثم أعاد رودري هيرنانديز التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 40.وبعد إلغاء هدف لو سيلسو، احتج مدرب بيتيس مانويل بيليغريني بشدة على القرار، فنال بطاقة صفراء. واستمرت الأحداث المثيرة في الشوط الثاني، إذ قلّص عبد الصمد الزلزولي الفارق في الدقيقة 52، قبل أن يتلقى لاعب بيتيس فاكوندو بيرنال بطاقة حمراء إثر مشادة مع يامال.ووفق التقرير، بدأ الخلاف بدفع من لاعب برشلونة، قبل أن يمسك بيرنال برأسه، ما دفع الحكم إلى طرد لاعب بيتيس، فيما لم يُطرد يامال.ويأتي هذا الجدل في وقت تتكرر فيه الانتقادات والاتهامات المتبادلة بشأن القرارات التحكيمية في الدوري الإسباني. لكن اعتراضات "Defensa Central" تمثل موقف الموقع من الحالات المثيرة للجدل، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت وجود انحياز تحكيمي لمصلحة برشلونة.