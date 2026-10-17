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رياضة

بايرن ميونيخ يسحق لايبزيغ بسداسية.. دياز يتألق بثلاثية

Lebanon 24
17-10-2026 | 16:27
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بايرن ميونيخ يسحق لايبزيغ بسداسية.. دياز يتألق بثلاثية
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حقق بايرن ميونيخ فوزاً كبيراً على ضيفه لايبزيغ بنتيجة 6-1، في قمة المرحلة السادسة من الدوري الألماني، بعدما قدم الكولومبي لويس دياز أداءً لافتاً سجل خلاله ثلاثة أهداف، ليعيد فريقه إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين.

وافتتح دياز التسجيل في الدقيقة 12، مستفيداً من تمريرة جوشوا كيميش، قبل أن يساهم في الهدف الثاني الذي سجله ألكسندر بافلوفيتش في الدقيقة 26.

وواصل بايرن ضغطه، وأضاف مايكل أوليس الهدف الثالث في الدقيقة 34، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد دياز إلى هز الشباك في الدقيقة 47، قبل أن يسجل هاري كين الهدف الخامس في الدقيقة 53، في مباراته الرقم 100 بالدوري الألماني. وأكمل دياز ثلاثيته في الدقيقة 69، رافعاً حصيلة بايرن إلى ستة أهداف.

وسجل أندريا ماكسيموفيتش هدف لايبزيغ الوحيد في الوقت بدل الضائع، لكنه لم يغيّر من نتيجة المباراة التي شهدت تفوقاً واضحاً لبايرن على مدار دقائقها.

وجاء الفوز بعد تعادل بايرن مع أوغسبورغ 2-2 في الدوري، ثم تعادله 3-3 أمام فيكينغ في دوري أبطال أوروبا، ليمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة أرسنال الأوروبية يوم الأربعاء.

وبهذه النتيجة، تصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري مؤقتاً برصيد 14 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على بوروسيا دورتموند، بانتظار استكمال مباريات المرحلة.

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