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رياضة

برشلونة وريال مدريد تحت مجهر الأرقام... ماذا تكشف 10 سنوات؟

Lebanon 24
17-10-2026 | 23:00
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برشلونة وريال مدريد تحت مجهر الأرقام... ماذا تكشف 10 سنوات؟
برشلونة وريال مدريد تحت مجهر الأرقام... ماذا تكشف 10 سنوات؟ photos 0
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أعادت البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعب ريال بيتيس فاكوندو برنال خلال مواجهة برشلونة الأخيرة تسليط الضوء على تفاوت إحصائي بين الأندية الكبرى في الدوري الإسباني، يتعلق بعدد حالات الطرد والدقائق التي لعبتها الفرق بتفوق عددي أو بنقص لاعب خلال السنوات العشر الماضية.

وبحسب تقرير نشره موقع "Goal"، استفاد برشلونة من اللعب بتفوق عددي لمدة أطول بكثير مقارنة بريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وفق أرقام نشرها حساب الإحصاءات الكروية "MisterChip".

وكان برنال قد طُرد في الدقيقة 54 من مواجهة ريال بيتيس وبرشلونة، بعدما أشهر الحكم خيسوس خيل مانزانو البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه إثر نطح لامين يامال. واستغل برشلونة النقص العددي لدى منافسه، وحقق الفوز بنتيجة 5-2 في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

برشلونة يتفوق بـ862 دقيقة

وتشير الإحصاءات إلى أن برشلونة لعب خلال السنوات العشر الماضية 1333 دقيقة بتفوق عددي، مقابل 471 دقيقة بنقص لاعب، أي بفارق إيجابي بلغ 862 دقيقة.

في المقابل، لعب ريال مدريد 570 دقيقة بتفوق عددي، مقابل 661 دقيقة بنقص لاعب، ما يضع رصيده عند فارق سلبي يبلغ 91 دقيقة.

أما أتلتيكو مدريد، فسجل 499 دقيقة بتفوق عددي و829 دقيقة بنقص لاعب، بفارق سلبي بلغ 330 دقيقة.

الفارق يظهر أيضاً في حالات الطرد

وتعكس أرقام البطاقات الحمراء تفاوتاً مماثلاً. فقد تعرض 30 لاعباً من برشلونة للطرد خلال الفترة نفسها، مقابل طرد 55 لاعباً من الفرق المنافسة، بفارق إيجابي لمصلحة النادي الكتالوني بلغ 25 حالة.

أما ريال مدريد، فشهد طرد 35 لاعباً من صفوفه مقابل 38 لاعباً من منافسيه، بفارق إيجابي بلغ ثلاث حالات فقط.

وسجل أتلتيكو مدريد أرقاماً معاكسة، مع طرد 45 لاعباً من صفوفه مقابل 29 لاعباً من الفرق المنافسة، أي بفارق سلبي بلغ 16 حالة.

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تشمل

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