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رياضة

عاصفة في برشلونة تُبقي لاعبي الفريق ليلة إضافية في إشبيلية

Lebanon 24
17-10-2026 | 23:15
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عاصفة في برشلونة تُبقي لاعبي الفريق ليلة إضافية في إشبيلية
عاصفة في برشلونة تُبقي لاعبي الفريق ليلة إضافية في إشبيلية photos 0
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اضطر نادي برشلونة إلى تعديل برنامج عودته من إشبيلية، بعدما حالت العواصف والأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم كتالونيا دون إقلاع رحلته في موعدها، ليقضي الفريق ليلته في المدينة الأندلسية عقب الفوز الكبير على ريال بيتيس بنتيجة 5-2.

وبحسب تقارير صحافية إسبانية، لم تكن المشكلة في إشبيلية، بل في الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها منطقة برشلونة ومحيط مطار إل برات، حيث كان من المقرر أن تهبط الطائرة التي تقل بعثة الفريق.

وكان لاعبو برشلونة لا يزالون داخل الطائرة في مطار إشبيلية بعد منتصف الليل، بانتظار الحصول على الموافقة للإقلاع، قبل أن تتغير الخطط ويُضطر الفريق إلى المبيت في إشبيلية.

وأثار التأخير تساؤلات بشأن تأثيره على تحضيرات المدرب هانسي فليك، خصوصاً أن برشلونة يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول.

وكان من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته في برشلونة صباح الأحد، لكن تأخر العودة فرض تعديلات على البرنامج، فيما بقيت تفاصيل موعد وصول البعثة وموعد الحصة التدريبية التالية مرتبطة بتطورات الطقس.

كما كان من المنتظر إخضاع إريك غارسيا لفحص بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى خطورة إصابته بعد تعرضه لضربة في عضلة الفخذ اليمنى خلال مواجهة بيتيس، بينما بدت الإصابات التي تعرض لها جول كوندي وجيرارد مارتن أقل خطورة، وفق التقارير الإسبانية.

وكان برشلونة قد حقق فوزاً بنتيجة 5-2 على ريال بيتيس، رافعاً رصيده إلى 27 نقطة بعد تسعة انتصارات في تسع مباريات بالدوري الإسباني.

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