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رياضة

ميسي يتألق بثنائية جديدة.. وإنتر ميامي يحسم مواجهة أتلانتا يونايتد

Lebanon 24
18-10-2026 | 03:07
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ميسي يتألق بثنائية جديدة.. وإنتر ميامي يحسم مواجهة أتلانتا يونايتد
ميسي يتألق بثنائية جديدة.. وإنتر ميامي يحسم مواجهة أتلانتا يونايتد photos 0
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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي إلى الفوز على أتلانتا يونايتد بنتيجة 3-1، بعدما سجل هدفين متتاليين في غضون أربع دقائق، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، ليعزز صدارته لترتيب الهدافين ويواصل تألقه قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وجاء الهدف الأول لإنتر ميامي عبر المهاجم الألماني-المكسيكي جيرمان بيرترامي في الدقيقة 45، مستفيداً من كرة هيأها لويس سواريز برأسه بعد تحرك بدأ بمساهمة من ميسي.

وفي الشوط الثاني، سجل ميسي هدفين في الدقيقتين 56 و60. وجاء الأول بعد انطلاقة فردية ومراوغة مدافعي أتلانتا، قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى داخل الشباك، فيما سجل الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من سواريز، أنهاها بتسديدة دقيقة في المرمى.

وقلّص أتلانتا الفارق في الدقيقة 89 عبر فافا بيكو، الذي سجل من ركلة جزاء، لكن إنتر ميامي حافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، محققاً فوزه الثالث توالياً.

ورفع ميسي رصيده إلى 25 هدفاً في الدوري هذا الموسم، معززاً موقعه في صدارة ترتيب الهدافين، كما وصل إلى 936 هدفاً في مسيرته الكروية وفق الأرقام الواردة في التقرير.

وساهم النجم الأرجنتيني أيضاً في الهدف الافتتاحي لفريقه، ليصل إلى 15 تمريرة حاسمة هذا الموسم، معادلاً رقم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في صدارة صانعي الأهداف بالدوري. وبذلك، أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 15 تمريرة حاسمة على الأقل في ثلاثة مواسم متتالية.

ويأتي هذا الانتصار في مرحلة مهمة من الموسم، بعدما ضمن إنتر ميامي تأهله إلى الأدوار الإقصائية، فيما يواصل الفريق الاستعداد للدفاع عن لقبه. (goal)

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