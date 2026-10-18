جراحة ناجحة لإيميليانو مارتينيز بعد إصابته أمام إيفرتون

أعلن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس تشلسي، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته خلال فوز فريقه على إيفرتون 2-0، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب مارتينيز، من داخل المستشفى، عبر : "شكراً للجميع على الرسائل. سارت العملية الجراحية على ما يرام. الأهم أننا فزنا وحافظنا على نظافة شباكنا. سنعود في غضون أسابيع قليلة".

وتعرض الحارس البالغ 34 عاماً لاصطدام قوي مع مدافع إيفرتون جاراد برانثويت خلال الشوط الثاني، أثناء محاولة التعامل مع كرة عرضية أرسلها كيرنان ديوسبري-هول من ركلة حرة.

وتمكن برانثويت من استكمال اللعب بعد تلقي العلاج، بينما احتاج مارتينيز إلى تدخل المسعفين، قبل نقله على نقالة إلى خارج الملعب ثم إلى المستشفى بسبب إصابته بارتجاج في الدماغ. وأفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأنه تعرض أيضاً لإصابة في الفك.

وتغلب تشلسي على إيفرتون بثنائية سجلها بيدرو نيتو، منهياً بداية منافسه الخالية من الهزائم هذا الموسم، ومستعيداً توازنه بعد خسارته 3-4 أمام كلوب بروج في .

وأجبرت إصابة مارتينيز مدرب تشلسي ألونسو على إشراك الحارس البلجيكي الشاب مايك بيندرز، البالغ 21 عاماً، في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي.

وساهم بيندرز في حفاظ الفريق على نظافة شباكه للمرة الأولى في الدوري منذ كانون الثاني الماضي، ومن المتوقع أن يتولى حراسة المرمى خلال فترة غياب مارتينيز.

وأعرب ألونسو عن ثقته بالحارس الشاب، قائلاً: "مايك يتمتع بشخصية مميزة، وهو شجاع ونثق به تماماً. قدم أداء جيداً عندما احتجنا إليه".

ويستعد تشلسي لمواجهة توتنهام السبت المقبل، قبل لقاء ليفربول في الدور الرابع من كأس الرابطة يوم 28 تشرين الأول، ثم استضافة في الدوري بعد ثلاثة أيام.