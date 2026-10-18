بسبب الأحداث في فرنسا.. هل يتم تأجيل مباراة برشلونة وسان جيرمان؟

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ويلتقي وبرشلونة، يوم الثلاثاء، على ملعب بارك دي برانس في العاصمة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في أبطال . تترقب جماهير مصير المواجهة المرتقبة بين الإسباني وباريس الفرنسي، في ظل الاضطرابات التي تشهدها وموجات الاحتجاج التي امتدت إلى عدد من المدن، وسط تساؤلات بشأن تأثير الأوضاع الأمنية على استعدادات الفريق الكتالوني للمباراة المرتقبة في .ويلتقي وبرشلونة، يوم الثلاثاء، على ملعب بارك دي برانس في العاصمة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في أبطال .

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة، في ظل امتلاك الفريقين ست نقاط لكل منهما بعد تحقيق الفوز في أول جولتين؛ ما يجعل اللقاء صراعًا مباشرًا على تعزيز الموقع في صدارة جدول الترتيب.



ويستعد برشلونة للسفر إلى العاصمة الفرنسية ، التي شهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع احتجاجات واسعة تخللتها مواجهات وأعمال شغب، في وقت تسعى فيه السلطات إلى احتواء التوترات وتأمين المناطق الحيوية.

ورغم هذه التطورات، لا توجد مؤشرات معلنة حتى الآن على تأجيل المباراة، فيما يواصل الفريق الكتالوني استعداداته وفق البرنامج المحدد.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يخطط برشلونة للسفر إلى فرنسا بصورة طبيعية، دون طرح خيار تأجيل اللقاء حتى الآن، في ظل استمرار الاستعدادات الفنية والتنظيمية للمواجهة.

وعلى الرغم من التوترات، لا يبدو أن خيار إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة مطروح في الوقت الحالي، خصوصًا مع استمرار إقامة المنافسات الرياضية وفق جداولها المعلنة، ما لم تصدر السلطات أو الجهات المنظمة قرارًا جديدًا بشأن الوضع الأمني. (إرم نيوز)