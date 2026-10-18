تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بسبب الأحداث في فرنسا.. هل يتم تأجيل مباراة برشلونة وسان جيرمان؟

Lebanon 24
18-10-2026 | 08:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بسبب الأحداث في فرنسا.. هل يتم تأجيل مباراة برشلونة وسان جيرمان؟
بسبب الأحداث في فرنسا.. هل يتم تأجيل مباراة برشلونة وسان جيرمان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تترقب جماهير كرة القدم مصير المواجهة المرتقبة بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل الاضطرابات التي تشهدها فرنسا وموجات الاحتجاج التي امتدت إلى عدد من المدن، وسط تساؤلات بشأن تأثير الأوضاع الأمنية على استعدادات الفريق الكتالوني للمباراة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.
Advertisement

ويلتقي باريس سان جيرمان وبرشلونة، يوم الثلاثاء، على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا
 
وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة، في ظل امتلاك الفريقين ست نقاط لكل منهما بعد تحقيق الفوز في أول جولتين؛ ما يجعل اللقاء صراعًا مباشرًا على تعزيز الموقع في صدارة جدول الترتيب.

ويستعد برشلونة للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، التي شهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع احتجاجات واسعة تخللتها مواجهات وأعمال شغب، في وقت تسعى فيه السلطات إلى احتواء التوترات وتأمين المناطق الحيوية. 
 
ورغم هذه التطورات، لا توجد مؤشرات معلنة حتى الآن على تأجيل المباراة، فيما يواصل الفريق الكتالوني استعداداته وفق البرنامج المحدد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يخطط برشلونة للسفر إلى فرنسا بصورة طبيعية، دون طرح خيار تأجيل اللقاء حتى الآن، في ظل استمرار الاستعدادات الفنية والتنظيمية للمواجهة.
 
وعلى الرغم من التوترات، لا يبدو أن خيار إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة مطروح في الوقت الحالي، خصوصًا مع استمرار إقامة المنافسات الرياضية وفق جداولها المعلنة، ما لم تصدر السلطات أو الجهات المنظمة قرارًا جديدًا بشأن الوضع الأمني. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
تأجيل مباراة في الدوري السعودي.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تدعو السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تدعو عباس إلى التراجع عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الحديث الأميركي عن هجوم إيراني محتمل على لوس أنجلس وسان دييغو اختلاق لعدو وهمي
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

سان جيرمان

كرة القدم

الفرنسية

أوروبا

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
07:44 | 2026-10-19
Lebanon24
04:00 | 2026-10-19
Lebanon24
02:04 | 2026-10-19
Lebanon24
00:34 | 2026-10-19
Lebanon24
23:00 | 2026-10-18
Lebanon24
16:00 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24