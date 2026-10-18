مصر تتحرك لضم يونس إبراهيم موهبة برايتون

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يتابع المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن عن كثب ما يقدمه الشاب يونس إبراهيم لاعب خط الوسط المهاجم لفريق برايتون الإنجليزي، وفق ما قال مصدر بمنتخب "الفراعنة" لوكالة فرانس برس.ولفت يونس إبراهيم، المولود في أستراليا والبالغ 18 عاماً، الأنظار بعدما تم تصعيده للفريق الأول لبرايتون هذا الموسم، قبل أن يشارك رسمياً أمام كانو زالغيريس الليتواني في مسابقة كونفرنس ليغ، حيث صنع هدفاً في الفوز برباعية نظيفة الخميس.ويمكن لإبراهيم اللعب لأربعة منتخبات مختلفة بفضل جنسية والديه وبلد مولده، وهي مصر والمغرب وإنجلترا وأستراليا، ما دفع الاتحاد المصري من خلال لجنة المحترفين ذوي الأصول للإسراع في مخاطبة اللاعب.وكشف المصدر "يونس إبراهيم في حسابات حسام حسن لمعسكر نوفمبر المقبل، وربما يتم استدعاؤه بالفعل. ننتظر انتهاء اتحاد من الاجراءات القانونية المطلوبة، ونرغب في تكرار تجربة هيثم حسن".وانضم هيثم حسن الذي يحمل الجنسيات المصرية والتونسية والفرنسية لمنتخب مصر الأول في مارس الماضي قبل أن يشارك مع "الفراعنة" في ويظهر مستوى مميز.من ناحية أخرى، أكد المصدر أن حسام حسن لا يتحفظ على ضم أي لاعب في معسكر المنتخب المقبل، والذي يشهد خوض مصر مباراتين أمام مالاوي في وليلنغوي في 11 و15 نوفمبر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027 التي تقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا.وقال: لا توجد أي أزمة مع أي لاعب في الوقت الحالي. المدير الفني لم يبد أي تحفظ على ضم أي لاعب لأسباب غير فنية".وكان معسكر المنتخب السابق قد شهد عدة أزمات بعدما هاجم حسام حسن حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ما دفع ناديه لإصدار بيان انتقد فيه مدرب المنتخب وطالب بالتحقيق معه، قبل أن يعود حسن ويبدي احترامه لقائد الفريق الأحمر.كما ثارت أزمة أخرى بعد خروج محمد صلاح من الملعب في مباراة أنغولا وما أتبعه بمغادرة اللاعب من معسكر المنتخب وعدم خوض مباراة جنوب بحجة عدم الرغبة في اللعب على النجيل الصناعي.ثم خرج محمد عبد المنعم الذي لم يشارك في مباراة أنغولا، بدوره للسبب ذاته، وامتد غياب اللاعبين عن مباراة جنوب إفريقيا الودية.وأكد المصدر "حسن أغلق باب الأزمات كلها، والباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للمشاركة في المعسكر المقبل طبقا للحالة الفنية لكل منهم".ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027 برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع أنغولا ثم الفوز على جنوب السودان 5-0.