رئيس الحكومة المصري يتلقى هدية باسم محمد صلاح (صورة)

تلقى مصطفى مدبولي، المصري، هدية تحمل اسم النجم محمد صلاح، خلال زيارته الجناح في معرض "تراثنا 2026"، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية، في إطار فعاليات تستهدف إبراز الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز التواصل الثقافي بين الدول المشاركة.وجاءت الهدية في صورة قميص طرابزون سبور حمل اسم محمد صلاح، في لفتة لاقت الاهتمام خلال جولة رئيس الوزراء داخل الجناح التركي، الذي يضم مجموعة من المنتجات التي تعكس ملامح الثقافة واهتمامها بالصناعات التقليدية.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع استمرار فعاليات الحالية من معرض "تراثنا"، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستقبل آلاف الزوار من المصريين والعرب والأجانب.وشهد اليوم الثاني من المعرض حضورًا دبلوماسيًا وثقافيًا لافتًا، إذ زار السفير التركي لدى مصر صالح موطلو شن الجناح التركي، وتفقد المنتجات المعروضة، كما استقبل المعرض السفير المغربي محمد آيت وعلي، في ظل مشاركة المغربية ضيف شرف لهذه الدورة.ويجمع "تراثنا 2026" عارضين من مصر وعدد من الدول، إلى جانب مشاركات جامعية ووفود طلابية، ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية، تشمل المنسوجات والسجاد والكليم والمشغولات اليدوية، فضلًا عن الفعاليات الفنية المصاحبة.ويستمر المعرض حتى 24 تشرين الأول الجاري، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، بمركز مصر للمعارض الدولية في محور المشير؛ بهدف دعم أصحاب المشروعات الحرفية وإتاحة الفرصة للتعريف بمنتجاتهم وتوسيع نطاق انتشارها.