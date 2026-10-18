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رياضة

ضربة ثلاثية تهدد النصر السعودي قبل مواجهة نيوم

Lebanon 24
18-10-2026 | 23:00
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يفتقد النصر السعودي خدمات ثلاثة من لاعبيه، هم محمد سيماكان وكينغسلي كومان وعبدالرحمن غريب، خلال مواجهة نيوم، المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، في ظل الإصابات التي أبعدت الثلاثي عن حسابات الجهاز الفني بقيادة الأسترالي أنجي بوستيكوغلو.
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وتأكد غياب كومان وغريب بعد تعرضهما للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية سيماكان، الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة نيفتشي فرغانة الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 3-1. 

ويعاني كومان من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، بعدما اضطر إلى مغادرة مواجهة نيفتشي في الدقيقة الـ13، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لتعويض غيابه في المباراة المقبلة.

ويمثل غياب الثلاثي تحديًا أمام بوستيكوغلو لاختيار البدائل المناسبة، إذ يفقد النصر خيارات هجومية بغياب كومان وغريب، إلى جانب احتمال غياب سيماكان، الذي يشكل أحد الخيارات المهمة في الخط الخلفي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارة واحدة، فيما يأتي نيوم في المركز الخامس برصيد 16 نقطة من 9 مباريات، بواقع 5 انتصارات وتعادل واحد و3 هزائم.

ويستضيف النصر نظيره نيوم على ملعب الأول بارك في الرياض، غدا الثلاثاء، في مواجهة يسعى خلالها إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وملاحقة فرق المقدمة، فيما يطمح نيوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين في المسابقة.
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