بفارق الأهداف.. "ليون" يتصدر الدوري الفرنسي

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حقق ليون فوزا ثمينا على ضيفه نيس بنتيجة 2-1، ليعتلي بذلك صدارة جدول ترتيب ، مستفيدا من فارق الأهداف في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة.وكان نادي نيس البادئ بالتسجيل عبر واهي في الدقيقة 18، قبل أن يرد ليون بهدفين عن طريق شولتس ولاعب الوسط الأميركي تانر تيسمان.وواجه ليون ظروفا صعبة في الدقائق الأخيرة، حيث لعب بعشرة لاعبين خلال الـ20 دقيقة الأخيرة بعد طرد البديل كيتو ناكامورا إثر تدخل عنيف، كما ألغى الحكم هدفا سجله إيلي واهي بداعي التسلل في الدقيقة الـ4 من الوقت بدل الضائع.ويتفوق ليون على حامل اللقب وباريس وليل، الذين يملكون جميعا فارق أهداف بلغ "+5"، وعلى الذي يملك "+4".ويعد ليون واحدا من بين خمسة أندية تمتلك 14 نقطة بعد مرور 7 جولات، لكنه انفرد بالصدارة بفضل فارق الأهداف الذي بلغ "+8".