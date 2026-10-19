تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قرار حاسم من مدرب الاتحاد قبل لقاء الاتفاق

Lebanon 24
19-10-2026 | 10:43
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قرار حاسم من مدرب الاتحاد قبل لقاء الاتفاق
قرار حاسم من مدرب الاتحاد قبل لقاء الاتفاق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أجرى الألماني ينس فيسينغ، المدير الفني للاتحاد السعودي، تعديلات على قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الاتفاق، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.

Advertisement

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بفارق 5 نقاط عن القادسية المتصدر، مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الشباب.

وقرر فيسينغ استبعاد السنغالي ديون لوبي والصربي كارلو سيميتش من القائمة التي توجهت إلى الدمام ظهر الاثنين، على أن تضم 8 لاعبين أجانب، وفقًا للوائح المسابقة.

وتشمل القائمة الصربي بريدراج رايكوفيتش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والجزائري حسام عوار، والهولنديين ستيفين بيرجوين وجيورجينيو فاينالدوم، والمغربي يوسف النصيري، والنيجيري جورج إيلينيخينا، والكولومبي ريتشارد ريوس.

في المقابل، شهدت القائمة عودة لاعب الوسط أحمد الغامدي، بعد تعافيه من إصابة في عضلة الساق أبعدته عن مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، الاثنين الماضي.

 
مواضيع ذات صلة
الاتحاد العراقي يجدد الثقة بالمدرب الأسترالي أرنولد
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بقرار رسمي.. زوجة مدرب رياضي ممنوعة من الظهور الإعلامي لهذا السبب!
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: أشيد بالرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو لقرارهما الحاسم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان يُرحّب بقرار الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة جديدة لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الإماراتي

الإمارات

المغربي

السعود

المغرب

إيليني

سعودي

إيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-20
Lebanon24
02:00 | 2026-10-20
Lebanon24
00:01 | 2026-10-20
Lebanon24
23:00 | 2026-10-19
Lebanon24
16:06 | 2026-10-19
Lebanon24
14:33 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24