قرار حاسم من مدرب الاتحاد قبل لقاء الاتفاق

أجرى الألماني ينس فيسينغ، المدير الفني للاتحاد السعودي، تعديلات على قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الاتفاق، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من روشن للمحترفين.

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ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بفارق 5 نقاط عن القادسية المتصدر، مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الشباب.

وقرر فيسينغ استبعاد السنغالي ديون لوبي والصربي كارلو سيميتش من القائمة التي توجهت إلى الدمام ظهر الاثنين، على أن تضم 8 لاعبين أجانب، وفقًا للوائح المسابقة.

وتشمل القائمة الصربي بريدراج رايكوفيتش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والجزائري حسام عوار، والهولنديين ستيفين بيرجوين وجيورجينيو فاينالدوم، والمغربي يوسف النصيري، والنيجيري إيلينيخينا، والكولومبي ريتشارد ريوس.

في المقابل، شهدت القائمة عودة لاعب الوسط أحمد الغامدي، بعد تعافيه من إصابة في عضلة الساق أبعدته عن مواجهة شباب الأهلي ، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال للنخبة، الاثنين الماضي.