تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

محمد صلاح يفاجئ الجماهير بهوايته بعيداً عن كرة القدم.. ماذا كشف حسابه الإلكتروني؟

Lebanon 24
19-10-2026 | 10:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
محمد صلاح يفاجئ الجماهير بهوايته بعيداً عن كرة القدم.. ماذا كشف حسابه الإلكتروني؟
محمد صلاح يفاجئ الجماهير بهوايته بعيداً عن كرة القدم.. ماذا كشف حسابه الإلكتروني؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت تقارير إعلامية عن حساب إلكتروني يُعتقد أنه يعود إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، على إحدى منصات الشطرنج عبر الإنترنت، بتصنيف يبلغ 1400 نقطة.

وبحسب التقارير، كان آخر ظهور للحساب في 30 كانون الثاني 2026، فيما حقق في مبارياته الخمس الأخيرة انتصارين وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

ويضم الحساب عضويات في ثلاثة أندية للشطرنج، هي الاتحاد الإنجليزي للشطرنج، ونادي الشطرنج المصري، ونادي أساتذة الشطرنج المصريين، ما أثار الاهتمام بهواية قائد منتخب مصر بعيدًا عن كرة القدم.

ويتيح تصنيف 1400 نقطة لصاحبه المشاركة في بعض البطولات المحلية، وفقًا لشروط كل بطولة ومعايير التأهل المعتمدة.

وكان صلاح قد تحدث مؤخرًا عن شغفه باللعبة، في تصريحات نقلها موقع "61saat" التركي، قائلًا: "إدماني للشطرنج وصل إلى مستوى جنوني، ألعب كل يوم تقريبًا، أنا أعشق لعب الشطرنج بكل معنى الكلمة".

ويستعد صلاح لخوض مواجهة قوية مع طرابزون سبور أمام بشكتاش، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري التركي، بعدما ساهم الخميس الماضي في الفوز على كوبس الفنلندي في دوري المؤتمر الأوروبي، بتسجيل هدف وصناعة آخر.

وحقق اللاعب 10 مساهمات تهديفية خلال مبارياته السبع الأولى في الدوري، ليصبح، وفقًا للتقرير، أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم.

وكان صلاح، البالغ 34 عامًا، قد انضم إلى طرابزون سبور في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بصفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

ويحتل طرابزون سبور المركز الخامس في ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا غاب محمد صلاح عن الكرة الذهبية 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لعنات" تطارد كرة القدم.. قصص غريبة حيّرت الجماهير
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعيداً عن الوظيفة التقليدية.. مهن مطلوبة للعمل لحسابك
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة المصري يتلقى هدية باسم محمد صلاح (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

المصري محمد صلاح

المصري محمد

محمد صلاح

كرة القدم

الأوروبي

ليفربول

أوروبي

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-20
Lebanon24
02:00 | 2026-10-20
Lebanon24
00:01 | 2026-10-20
Lebanon24
23:00 | 2026-10-19
Lebanon24
16:06 | 2026-10-19
Lebanon24
14:33 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24