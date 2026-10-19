محمد صلاح يفاجئ الجماهير بهوايته بعيداً عن كرة القدم.. ماذا كشف حسابه الإلكتروني؟

كشفت تقارير إعلامية عن حساب إلكتروني يُعتقد أنه يعود إلى النجم ، لاعب طرابزون سبور، على إحدى منصات الشطرنج عبر الإنترنت، بتصنيف يبلغ 1400 نقطة.



وبحسب التقارير، كان آخر ظهور للحساب في 30 كانون الثاني 2026، فيما حقق في مبارياته الخمس الأخيرة انتصارين وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

ويضم الحساب عضويات في ثلاثة أندية للشطرنج، هي الاتحاد الإنجليزي للشطرنج، ونادي الشطرنج المصري، ونادي أساتذة الشطرنج المصريين، ما أثار الاهتمام بهواية قائد منتخب مصر بعيدًا عن .

ويتيح تصنيف 1400 نقطة لصاحبه المشاركة في بعض البطولات المحلية، وفقًا لشروط كل بطولة ومعايير التأهل المعتمدة.

وكان صلاح قد تحدث مؤخرًا عن شغفه باللعبة، في تصريحات نقلها موقع "61saat" ، قائلًا: "إدماني للشطرنج وصل إلى مستوى جنوني، ألعب كل يوم تقريبًا، أنا أعشق لعب الشطرنج بكل معنى الكلمة".

ويستعد صلاح لخوض مواجهة قوية مع طرابزون سبور أمام بشكتاش، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري التركي، بعدما ساهم الخميس الماضي في الفوز على كوبس الفنلندي في المؤتمر ، بتسجيل هدف وصناعة آخر.

وحقق اللاعب 10 مساهمات تهديفية خلال مبارياته السبع الأولى في الدوري، ليصبح، وفقًا للتقرير، أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم.

وكان صلاح، البالغ 34 عامًا، قد انضم إلى طرابزون سبور في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بصفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع الإنجليزي.

ويحتل طرابزون سبور المركز الخامس في ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة.