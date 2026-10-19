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رياضة

من حلم العودة إلى كابوس الإصابة... ضربة قاسية لبن سيمونز

Lebanon 24
19-10-2026 | 11:07
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من حلم العودة إلى كابوس الإصابة... ضربة قاسية لبن سيمونز
من حلم العودة إلى كابوس الإصابة... ضربة قاسية لبن سيمونز photos 0
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تلقى بن سيمونز ضربة جديدة في مسيرته مع كرة السلة، بعدما تعرّض لتمزق في وتر أخيل الأيمن خلال تدريبات ساكرامنتو كينغز، في إصابة جاءت قبل أيام قليلة من انطلاق موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وتهدد بإنهاء محاولته للعودة إلى الملاعب قبل أن تبدأ المنافسات.

وبحسب صحيفة "The Independent"، تعرّض سيمونز للإصابة خلال تدريب للفريق يوم الأحد، وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي تمزق الوتر، فيما أعلن النادي أنه سيخضع لعملية جراحية. وتشير التقارير إلى أنه مرشح للغياب عن موسم 2026-2027 بأكمله.

وكان اللاعب الأسترالي، البالغ 30 عاماً، يحاول استعادة مسيرته بعد غيابه عن موسم 2025-2026 بسبب مشكلات صحية وإعادة التأهيل، قبل أن يوقع عقداً لمدة عام واحد مع ساكرامنتو في أيلول، بقيمة 3.5 ملايين دولار، بعدما ترك انطباعاً إيجابياً لدى مسؤولي النادي خلال التدريبات التحضيرية.

كان كينغز يأمل في الاستفادة من قدرات سيمونز في أكثر من مركز، ولا سيما صناعة اللعب والدفاع، بعدما أظهر مؤشرات مشجعة خلال فترة الإعداد. لكن الإصابة ستجبر الفريق على إعادة حساباته قبل انطلاق الموسم، في وقت كان اللاعب يستعد للعودة إلى المنافسات الرسمية.

وسيمونز هو الاختيار الأول في درافت عام 2016، وفاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في موسم 2017-2018، كما اختير للمشاركة في مباراة كل النجوم ثلاث مرات خلال مسيرته مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

غير أن الإصابات أثرت بصورة متكررة في مسيرته خلال السنوات الأخيرة، إذ غاب عن موسم كامل، قبل أن يشارك في 51 مباراة مع بروكلين نتس ولوس أنجلوس كليبرز خلال موسم 2024-2025.

وفي أول تعليق له بعد الإصابة، أكد سيمونز أنه لا يعتبر هذه الضربة نهاية لمسيرته، مشيراً إلى أنه واجه سابقاً تحديات جسدية ونفسية وعاطفية وتمكن من تجاوزها.

وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه الإصابة فصل جديد في رحلتي، وليست نهاية قصتي"، مضيفاً أن الابتعاد عن اللعبة ليس سهلاً، خصوصاً بعد الجهد الذي بذله للعودة.

وتضع الإصابة سيمونز أمام مرحلة جديدة من التأهيل، بينما يواجه ساكرامنتو غياب لاعب كان يعوّل عليه لتعزيز خياراته في الموسم المقبل.

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التصوير بالرنين المغناطيسي

جائزة أفضل لاعب

دوري كرة السلة

لوس أنجلوس

جائزة أفضل

كل النجوم

الأسترالي

يوم الأحد

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