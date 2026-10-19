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رياضة

كأس الاتحاد الإنكليزي يدخل مرحلة جديدة بمشاركة ليستر سيتي وويغان أتلتيك

Lebanon 24
19-10-2026 | 13:43
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كأس الاتحاد الإنكليزي يدخل مرحلة جديدة بمشاركة ليستر سيتي وويغان أتلتيك
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تتجه الأنظار إلى الدور الأول من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لموسم 2026-2027، مع دخول أندية الدرجتين الأولى والثانية إلى المنافسات، وانضمامها إلى الفرق التي اجتازت الأدوار التأهيلية، في مرحلة تتيح للأندية الأقل تصنيفاً فرصة مواجهة فرق أكثر شهرة وخبرة في البطولة.

وبحسب صحيفة "The Independent" البريطانية، تضم قائمة المشاركين 80 فريقاً، بينها 48 نادياً من الدرجتين الأولى والثانية و32 فريقاً من خارج دوري كرة القدم الإنكليزي، بعدما نجحت في تخطي مراحل التصفيات.

وتبرز بين الأندية المشاركة فرق سبق لها الفوز بالبطولة، أبرزها ليستر سيتي، بطل عام 2021، وويغان أتلتيك، المتوج عام 2013، إلى جانب شيفيلد وينزداي، الذي أحرز اللقب أعوام 1896 و1907 و1935، وهدرسفيلد تاون، بطل عام 1922.

وتشهد البطولة مشاركة أربعة أندية في الدور الأول للمرة الأولى في تاريخها، هي إيه إف سي راشدن آند دايموندز، الذي ينشط في الدرجة الثامنة، بعد فوزه على موركامب بنتيجة 2-1 في الدور التأهيلي الرابع، إلى جانب بيركهامستيد وشولينغ وبليموث باركواي، وهي أندية تنتمي إلى الدرجة السابعة.

أما تادلي كاليڤا، المنتمي إلى الدرجة التاسعة، فهو الفريق الأقل تصنيفاً بين المشاركين، بعدما فرض مباراة إعادة أمام ألديرشوت، أحد أندية الدوري الوطني، إثر تعادلهما 2-2.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور الأول خلال عطلة نهاية الأسبوع في 7 و8 تشرين الثاني، على أن يُجرى سحب قرعة الدور الثاني في 9 تشرين الثاني، وفق ما أورده التقرير.

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