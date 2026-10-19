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رياضة

"يويفا" يفرض تغييراً مفاجئاً على برشلونة أمام باريس سان جيرمان

Lebanon 24
19-10-2026 | 23:00
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يويفا يفرض تغييراً مفاجئاً على برشلونة أمام باريس سان جيرمان
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فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغييراً مفاجئاً على الزي الذي سيرتديه برشلونة في مواجهته أمام باريس سان جيرمان، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما طلب منه خوض المباراة بالقميص البرتقالي للموسم الماضي، بدلاً من أزيائه المعتمدة للموسم الحالي.

وجاء القرار بطلب من "يويفا" والجهة المالكة لحقوق البث، لتفادي أي التباس بصري قد يؤثر في وضوح المباراة أمام المشاهدين.

وأوضح موقع "goal"، نقلاً عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن القائمين على المباراة استبعدوا الأطقم الثلاثة الحالية لبرشلونة، بعدما رأوا أنها قد تسبب صعوبة في التمييز بين اللاعبين خلال اللقاء أمام الفريق الفرنسي.

ويجمع القميص الأساسي لبرشلونة اللونين الأزرق والأحمر الداكن، فيما يتكون القميص الثاني من الأسود والبنفسجي، وهي ألوان اعتُبرت قريبة من ألوان باريس سان جيرمان. أما القميص الثالث، فرأى المسؤولون أن اللون الأزرق فيه قد يسبب مشكلات في وضوح الصورة لدى متابعي المباراة عبر شاشات التلفزيون.

وبناءً على ذلك، سيعود فريق المدرب هانسي فليك إلى القميص البرتقالي الذي ارتداه في الموسم الماضي، علماً أن الفريق سبق أن استخدمه خلال مباراة ودية أمام بازل السويسري في فترة الإعداد للموسم الحالي، وانتهت بفوزه بنتيجة 5-2.

ويحل برشلونة ضيفاً على باريس سان جيرمان في ملعب "بارك دي برانس"، في مواجهة مرتقبة ضمن دوري أبطال أوروبا.

 

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