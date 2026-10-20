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رياضة

لماذا أبعد مدرب توتنهام الهواتف؟

Lebanon 24
20-10-2026 | 04:00
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لماذا أبعد مدرب توتنهام الهواتف؟
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لإنقاذ "توتنهام هوتسبير" من أزمته بعد سلسلة من المباريات دون انتصارات، اتخذ مدرب الفريق روبرتو دي زيربي، قرارا "غريبا" فرضه على اللاعبين.

وأصدر المدرب الإيطالي دي زيربي قرارا يفرض على اللاعبين حظرا كاملا على استخدام الهواتف المحمولة أثناء تناولهم وجبات الطعام الجماعية.
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وجاء قرار المدرب خلال المعسكر التدريبي للفريق في مدينة ماربيا الإسبانية، حسبما ذكر موقع "جول" الرياضي.

ويقبع "توتنهام" حاليا في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال 6 مباريات، رغم إنفاق النادي نحو 380 مليون جنيه إسترليني (505 ملايين دولار) للتعاقد مع عشرة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأمل المدرب أن يؤدي إجبار اللاعبين على التواصل المباشر مع بعضهم بعضا بعيدا عن أرض الملعب إلى تسريع عملية اندماج اللاعبين الجدد، وتعزيز روح الفريق، وإنقاذ موسم "توتنهام" على الصعيد المحلي.

وفي معرض تفسيره للأسباب التي دفعته إلى فرض هذه القواعد الجديدة، شدد دي زيربي على أهمية التواصل الإنساني المباشر بين اللاعبين، بدلا من الانشغال المستمر بالهواتف.

وقال للصحفيين: "لقد عملنا معا في الملعب، وقضينا الوقت معا، وقررنا إبعاد الهواتف المحمولة خلال وجبات الإفطار والغداء والعشاء، حتى نتمكن من البقاء معا والتواصل فيما بيننا، لأن الجميع أصبحوا منشغلين بهواتفهم طوال الوقت".

وأكد المدرب الإيطالي أن المعسكر التدريبي في إسبانيا لم يقتصر على التدريبات البدنية والفنية، بل شهد أيضا اجتماعات جادة لمناقشة الأداء السيئ للفريق والأزمة التي يمر بها.

وأضاف: "عقدنا اجتماعات مهمة، تحدثنا خلالها عن كرة القدم، وعن وضعنا الحالي، وعن ضرورة أن يتحمل كل فرد مسؤوليته".

وتابع قائلا: "نظمنا بعض حفلات العشاء الخاصة باللاعبين وحدهم، وأخرى خاصة بأفراد الجهاز الفني فقط".

وأوضح دي زيربي طبيعة مسؤوليته بوصفه مدربا للفريق قائلا: "عندما تكون مدربا، فإنك تدرك أن عليك تحسين الأمور وتغيير الوضع القائم، ولذلك تحاول البحث عن جميع الحلول الممكنة".

وكشف دي زيربي أن فكرة إقامة معسكر تدريبي لتعزيز الانسجام بين اللاعبين ليست جديدة بالنسبة إليه، إذ سبق أن لجأ إلى الأسلوب نفسه خلال فترة عمله مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وأشار إلى أن كثرة التغييرات التي طرأت على تشكيلة توتنهام جعلت من الصعب بناء الانسجام المطلوب بين اللاعبين، خصوصاً مع عودة بعضهم متأخراً من المشاركات الدولية.

واختتم تصريحاته قائلا: "إن قضاء ثلاثة أو أربعة أيام معا، بعيدا عن العائلات، ووضع النادي في مقدمة الأولويات، أمر طبيعي ومفيد".

وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة التي فرضها بشأن استخدام الهواتف المحمولة، أكد دي زيربي أنه لم يسع إلى تحويل المعسكر التدريبي إلى بيئة عسكرية قائمة على القيود والانضباط المفرط.

وبيّن أن اللاعبين كانوا يتمتعون بحرية الخروج واستكشاف مدينة ماربيا خلال أوقات فراغهم.
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