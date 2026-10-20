40 كاميرا تلاحق يامال ومبابي في الكلاسيكو.. والهدف توثيق كل حركة

تستعد رابطة لاستخدام ما يصل إلى 40 كاميرا خلال مواجهة وريال ، الأحد المقبل، في ملعب كامب نو، ضمن خطة بث تلفزيوني موسّعة تتضمن تخصيص كاميرات لمتابعة تحركات النجمين لامين يامال وكيليان مبابي طوال المباراة.

وبحسب تقرير نشره موقع "Goal"، نقلاً عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" ، سيرتفع عدد الكاميرات المستخدمة في الكلاسيكو إلى ما بين 35 و40 كاميرا، مقارنة بـ26 كاميرا استُخدمت خلال مباراة وإشبيلية، الأحد الماضي، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتندرج المواجهة ضمن الفئة الأعلى في تصنيف البث التلفزيوني للدوري الإسباني، المعروفة باسم "A+"، والتي تشمل الكلاسيكو وديربي مدريد، فيما تتطلب المباريات العادية التي يشارك فيها برشلونة أو مدريد استخدام 22 كاميرا على الأقل.

كاميرات خاصة لمتابعة يامال ومبابي

ولن يقتصر التطوير على زيادة عدد الكاميرات، إذ ستتضمن التغطية تقنيات تصوير بدقة 4K، وكاميرات للحركة البطيئة جداً، وعدسات متخصصة تتيح التقاط تفاصيل دقيقة من أرض الملعب.

وستُخصّص كاميرات لتتبع تحركات يامال ومبابي بصورة فردية طوال الدقائق التسعين، في خطوة تمنح النجمين تغطية خاصة خلال المواجهة التي تحظى بمتابعة عالمية.

كما ستُشارك خطة توزيع الكاميرات مع اللجنة الفنية للحكام ومسؤولي تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، بهدف توفير زوايا تصوير واسعة وواضحة لمجريات المباراة.

وتكتسب هذه التغطية أهمية إضافية، إذ تقام المباراة قبل أقل من 24 ساعة على حفل جائزة ، حيث يُعد يامال ومبابي من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، بحسب التقرير.

مواجهة مؤثرة في سباق الدوري

وتأتي المباراة في ظل انطلاقة قوية لبرشلونة بقيادة المدرب هانسي ، بعدما حقق الفريق تسعة انتصارات متتالية حصد خلالها 27 نقطة، وفقاً للتقرير.

في المقابل، يدخل ريال مدريد، بقيادة جوزيه مورينيو، المواجهة من المركز الثالث برصيد 21 نقطة، متأخراً بفارق ست نقاط عن برشلونة، بعدما حقق فوزاً بنتيجة 4-1 على إشبيلية في مباراته الأخيرة.