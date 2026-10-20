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رياضة

"يويفا" يفتح ملفات إنفانتينو.. ومهلة للرد

Lebanon 24
20-10-2026 | 12:25
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يويفا يفتح ملفات إنفانتينو.. ومهلة للرد
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طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظيره الدولي "فيفا" بتقديم توضيحات بشأن سلسلة من القرارات الإدارية والمالية لرئيسه جياني إنفانتينو، محدداً الثاني من تشرين الثاني المقبل مهلة نهائية للرد على 42 سؤالاً تتعلق بالشفافية والحوكمة وتضارب المصالح المحتمل.
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وتشمل الاستفسارات مشروعاً لبيع حصص في الحقوق التجارية المرتبطة بكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، إضافة إلى علاقات إنفانتينو بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومقربين منها.

وجاء تحرك "يويفا" بعدما اعتبر أن الإجابات التي قدمها إنفانتينو خلال اجتماع مجلس "فيفا" الأخير لم تكن كافية، مطالباً بالكشف عن الوثائق المتعلقة بالمشروع الاستثماري والقرارات التي اتُّخذت بشأنه.

كما تناولت الأسئلة جائزة "فيفا للسلام" وبعض القرارات التأديبية، وسط مطالبات بتوضيح آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي.

ويعكس هذا التحرك تصاعد الخلاف بين الاتحادين الأوروبي والدولي، في وقت يستعد فيه إنفانتينو لخوض انتخابات رئاسة "فيفا" المقررة عام 2027.
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