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رياضة

قبل إعلان الفائز.. الذكاء الاصطناعي يتوقع صاحب الكرة الذهبية

Lebanon 24
20-10-2026 | 13:08
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قبل إعلان الفائز.. الذكاء الاصطناعي يتوقع صاحب الكرة الذهبية
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كشف مكتب "أفيسيا" الفرنسي المتخصص في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي عن توقعاته لهوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، قبل أيام من موعد الحفل المرتقب في 26 تشرين الأول الجاري.
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وتصدر الإسباني لامين جمال، نجم برشلونة، قائمة المرشحين بنسبة 23%، متقدماً على الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، الذي حل ثانياً بنسبة 21%.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، والإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي، في المركز الثالث بنسبة 19% لكل منهما، فيما حل الأرجنتيني ليونيل ميسي خامساً بنسبة 18%.

واعتمدت التوقعات على نموذج للذكاء الاصطناعي يحلل أداء اللاعبين مع أنديتهم ومنتخباتهم، إلى جانب حضورهم الإعلامي واتجاهات التصويت في النسخ السابقة.

ويُقام حفل الكرة الذهبية يوم الاثنين 26 تشرين الأول على مسرح "لندن بالاديوم"، حيث تُحسم هوية الفائز رسمياً، وسط منافسة متقاربة بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.
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رياضة

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