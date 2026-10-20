قبل إعلان الفائز.. الذكاء الاصطناعي يتوقع صاحب الكرة الذهبية

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كشف مكتب "أفيسيا" الفرنسي المتخصص في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي عن توقعاته لهوية الفائز بجائزة الذهبية لعام 2026، قبل أيام من موعد الحفل المرتقب في 26 تشرين الأول الجاري.وتصدر الإسباني لامين جمال، نجم ، قائمة المرشحين بنسبة 23%، متقدماً على الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، الذي حل ثانياً بنسبة 21%.وجاء الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ، والإسباني رودري، لاعب سيتي، في المركز الثالث بنسبة 19% لكل منهما، فيما حل خامساً بنسبة 18%.واعتمدت التوقعات على نموذج للذكاء الاصطناعي يحلل أداء اللاعبين مع أنديتهم ومنتخباتهم، إلى جانب حضورهم الإعلامي واتجاهات التصويت في النسخ السابقة.ويُقام حفل الكرة الذهبية يوم الاثنين 26 تشرين الأول على مسرح " بالاديوم"، حيث تُحسم هوية الفائز رسمياً، وسط منافسة متقاربة بين أبرز نجوم العالمية.