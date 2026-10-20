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رياضة

ضمن بطولة دوري الابطال.. باريس يقهر برشلونة وليفربول ينتفض

Lebanon 24
20-10-2026 | 23:09
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ضمن بطولة دوري الابطال.. باريس يقهر برشلونة وليفربول ينتفض
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شهدت الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، مواجهات مثيرة، أبرزها فوز باريس سان جرمان الفرنسي على برشلونة الإسباني 4-2، وقلب ليفربول الإنجليزي تأخره بهدفين إلى انتصار على فياريال الإسباني 4-3، فيما استعاد مانشستر سيتي توازنه بفوز عريض على آيك أثينا اليوناني 5-1.
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سان جرمان يواصل تفوقه على برشلونة
على ملعب "بارك دي برانس"، واصل باريس سان جرمان، حامل اللقب، نتائجه القوية في البطولة، بعدما تغلب على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف الفريق الباريسي ديزيريه دويه في الدقيقة 38، ولوكاس هيرنانديز في الدقيقة 72، وفيتينيا في الدقيقة 81، وفابيان رويز في الدقيقة 86.

في المقابل، سجل تشافي إسبارت ولامين جمال هدفي برشلونة في الدقيقتين 55 و79.

وافتتح دويه التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك إسبارت التعادل لبرشلونة مطلع الشوط الثاني.

وأعاد هيرنانديز التقدم لأصحاب الأرض بضربة رأسية، لكن جمال أعاد المباراة إلى نقطة التعادل في الدقيقة 79.

ولم تدم فرحة برشلونة سوى دقيقتين، بعدما سجل فيتينيا الهدف الثالث لسان جرمان، قبل أن يحسم رويز المواجهة بالهدف الرابع.

وبهذا الانتصار، حقق سان جرمان فوزه الثالث تواليا في البطولة، وعزز صدارته لمرحلة الدوري، بعدما سبق له الفوز على مانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها في الجولة الماضية.

في المقابل، تلقى برشلونة خسارته الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، بعد 12 مباراة، وذلك قبل مواجهة غريمه ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني الأحد المقبل.

ليفربول يقلب الطاولة على فياريال

وعلى ملعب "أنفيلد"، حقق ليفربول عودة مثيرة أمام فياريال، بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-3.

وفاجأ الفريق الإسباني أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله جورج ميكوتادزه في الدقيقة الرابعة، مستغلا خطأ دفاعيا من فيرجيل فان دايك.

وأضاف كاردونا الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 29، قبل أن يبدأ ليفربول انتفاضته.

وقلص أليكسيس ماك أليستير الفارق في الدقيقة 36، ثم أدرك أراوخو التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، منح ماك أليستير التقدم لليفربول بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 65، قبل أن يضيف فلوريان فيرتز الهدف الرابع بعد ثلاث دقائق.

ورغم تقليص فياريال الفارق عبر أولواسيي في الدقيقة 87، نجح ليفربول في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.
هاتريك فودين يعيد سيتي إلى الانتصارات
وفي مباراة أخرى، استعاد مانشستر سيتي توازنه أوروبيا، بعدما اكتسح ضيفه آيك أثينا اليوناني بنتيجة 5-1.

وتألق فيل فودين بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 34 و65 و76، فيما أحرز إليوت أندرسون الهدف الأول في الدقيقة 12، وأضاف ريان شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وسجل ستافروس بيليوس هدف الفريق اليوناني الوحيد في الدقيقة 52.

وجاء انتصار سيتي بعد خسارته أمام باريس سان جرمان 4-2 في الجولة الثانية.

نتائج بقية المباريات

وفي مواجهات أخرى، قاد المهاجم الغيني سيرهو غيراسي فريق بوروسيا دورتموند الألماني للفوز على مضيفه صباح الأذربيجاني 2-1، بعدما سجل هدفي فريقه.

وفرط فنربخشة التركي في الفوز على ضيفه سلافيا براغ التشيكي، بعدما تقدم 2-1 حتى الدقيقة الأخيرة، قبل أن تنتهي المواجهة بالتعادل 2-2.

وتلقى بورتو البرتغالي خسارة على أرضه أمام آيندهوفن الهولندي بهدف دون رد.

كما حقق نابولي الإيطالي فوزه الأول في البطولة هذا الموسم، بتغلبه على بودو غليمت النرويجي 4-3، بعد خسارتين متتاليتين.

واستعاد روما الإيطالي توازنه بفوز كبير على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4-0، فيما انتهت مواجهة شتوتغارت الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني بالتعادل 1-1.
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