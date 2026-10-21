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رياضة

مانشستر سيتي يفوز على آيك أثينا بخماسية

Lebanon 24
21-10-2026 | 01:11
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مانشستر سيتي يفوز على آيك أثينا بخماسية
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حقق مانشستر سيتي الإنكليزي فوزا عريضا على ضيفه آيك أثينا اليوناني بنتيجة 5-1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مباراة تألق خلالها فيل فودين بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك".
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وافتتح إليوت أندرسون التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 12، بعدما تابع كرة ارتدت من العارضة إثر تسديدة للأرجنتيني إنزو فيرنانديز.

وعزز فودين تقدم الفريق الإنكليزي بالهدف الثاني في الدقيقة 34، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من تمريرة ريكو لويس.

وفي الشوط الثاني، قلص آيك أثينا الفارق عن طريق ستافروس بيليوس في الدقيقة 52، قبل أن يرد سيتي سريعا بهدف ثالث سجله الفرنسي ريان شرقي في الدقيقة 57، بعد تمريرة من فودين.

وواصل الفريق الإنكليزي تفوقه، ليضيف فودين الهدف الرابع في الدقيقة 65، إثر تمريرة من ريكو لويس، قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية ويسجل الهدف الخامس في الدقيقة 76، مستفيدا من عرضية البديل ريان ماكايدو.
وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب العام لدوري أبطال أوروبا.
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