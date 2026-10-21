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رياضة

رونالدو يتصدر قائمة الاعلى دخلا.. ومحمد صلاح ينضم

Lebanon 24
21-10-2026 | 04:00
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رونالدو يتصدر قائمة الاعلى دخلا.. ومحمد صلاح ينضم
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تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلا في العالم لعام 2026، بعائدات سنوية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار، متجاوزا ضعف دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب التصنيف المنسوب إلى مجلة "فوربس"، الذي نقلت تفاصيله صحيفة "ذا صن» البريطاني".
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وجاء ميسي ثانيا بدخل يُقدّر بنحو 145 مليون دولار، يليه الفرنسي كيليان مبابي بـ100 مليون، فيما شهدت القائمة حضور الإسباني الشاب لامين يامال في المركز السادس والمصري محمد صلاح في المركز العاشر.

بحسب التقرير، تتوزع عائدات رونالدو بين نحو 250 مليون دولار من عقده مع النصر السعودي، و50 مليون دولار من الرعاية والإعلانات والأنشطة التجارية.

أما ميسي، فيحصل على نحو 70 مليون دولار من عقده مع إنتر ميامي الأميركي، مقابل 75 مليون دولار من أنشطته التجارية، ليتفوق على رونالدو في الدخل خارج الملعب رغم الفارق الكبير في إجمالي العائدات.

ويبلغ مجموع دخل النجمين نحو 445 مليون دولار، بما يقارب نصف إجمالي عائدات اللاعبين العشرة الواردة أسماؤهم في القائمة.

احتل مبابي، نجم ريال مدريد، المركز الثالث بدخل سنوي يُقدّر بنحو 100 مليون دولار، متقدما على مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، الذي حل رابعا بـ84 مليون دولار.

وجاء البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، خامسا بعائدات تبلغ نحو 76 مليون دولار، من عقده مع النادي واتفاقيات الرعاية والإعلانات.

حل لامين يامال، لاعب برشلونة، في المركز السادس بدخل يُقدّر بنحو 55 مليون دولار، يليه السنغاليساديو ماني، مهاجم النصر، بـ54 مليون دولار.

واحتل الإنكليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، المركز الثامن بـ45 مليون دولار، متقدما على مواطنه هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، الذي جاء تاسعا بـ42 مليون دولار.

واختتم محمد صلاح القائمة بعائدات سنوية تُقدّر بنحو 40 مليون دولار، وفقا للتقرير.

وتشمل الأرقام تقديرات الدخل من عقود الأندية والرعاية والإعلانات والأنشطة التجارية، ولا تقتصر على رواتب اللاعبين.
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