نجم سان جيرمان يسخر من لامين يامال

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وحقق فوزًا مثيرًا على برشلونة بنتيجة 4-2، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال ، في مباراة شهدت تبادل التقدم بين الفريقين قبل أن يحسم أصحاب الأرض المواجهة في الدقائق الأخيرة. لم تقتصر إثارة مواجهة وبرشلونة على الأهداف والأحداث داخل الملعب، بعدما خطف مقطع مصور متداول عبر الأنظار، جمع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، مدافع ، والإسباني الشاب لامين يامال، نجم .وحقق فوزًا مثيرًا على برشلونة بنتيجة 4-2، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال ، في مباراة شهدت تبادل التقدم بين الفريقين قبل أن يحسم أصحاب الأرض المواجهة في الدقائق الأخيرة.

وجاءت اللقطة اللافتة عقب تسجيل هيرنانديز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 72، عندما ارتقى لكرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ديزيريه دوي، ووضعها برأسه في الشباك، ليمنح فريقه التقدم مجددًا.



وأظهرت اللقطات المتداولة هيرنانديز وهو يتجه نحو يامال أثناء عودته إلى مركزه، قبل أن يربت عليه بخفة ويوجه إليه بعض الكلمات، ثم يستدير نحوه ويتحرك حوله لثوانٍ، في مشهد اعتبره متابعون ممازحة تحمل طابعًا استفزازيًا عقب الهدف.



ولم يكن المشهد المتداول أبرز ما قدمه هيرنانديز خلال المواجهة؛ إذ شارك المدافع الفرنسي أساسيًا في للمرة الأولى منذ نحو عامين، وشغل مركز الظهير الأيسر في ظل غياب نونو مينديز.

وكلف المدرب اللاعب بمهمة الحد من خطورة يامال، الذي يُعد أحد أهم مفاتيح اللعب الهجومية في برشلونة، ونجح هيرنانديز في تقييد تحركاته خلال فترات طويلة من اللقاء، مستفيدًا من خبرته وقدراته البدنية.



لكن الرقابة اللصيقة التي فرضها المدافع الفرنسي تركت مساحات خلفه في بعض الأحيان، استغلها تشافي إسبارت لتسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 55.

وتمكن يامال من التسجيل بعد خروج هيرنانديز، الذي استبدله إنريكي بوورين زائير إيمري في الدقيقة 79، قبل أن يستعيد باريس سان جيرمان تقدمه سريعًا عبر فيتينيا، ثم يضيف فابيان رويز الهدف الرابع ويحسم الانتصار. (إرم نيوز)