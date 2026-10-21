تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

نجم سان جيرمان يسخر من لامين يامال

Lebanon 24
21-10-2026 | 10:39
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نجم سان جيرمان يسخر من لامين يامال
نجم سان جيرمان يسخر من لامين يامال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تقتصر إثارة مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة على الأهداف والأحداث داخل الملعب، بعدما خطف مقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأنظار، جمع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، مدافع الفريق الباريسي، والإسباني الشاب لامين يامال، نجم برشلونة.
Advertisement

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا مثيرًا على برشلونة بنتيجة 4-2، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت تبادل التقدم بين الفريقين قبل أن يحسم أصحاب الأرض المواجهة في الدقائق الأخيرة.
 
وجاءت اللقطة اللافتة عقب تسجيل هيرنانديز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 72، عندما ارتقى لكرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ديزيريه دوي، ووضعها برأسه في الشباك، ليمنح فريقه التقدم مجددًا.

وأظهرت اللقطات المتداولة هيرنانديز وهو يتجه نحو يامال أثناء عودته إلى مركزه، قبل أن يربت عليه بخفة ويوجه إليه بعض الكلمات، ثم يستدير نحوه ويتحرك حوله لثوانٍ، في مشهد اعتبره متابعون ممازحة تحمل طابعًا استفزازيًا عقب الهدف.

ولم يكن المشهد المتداول أبرز ما قدمه هيرنانديز خلال المواجهة؛ إذ شارك المدافع الفرنسي أساسيًا في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ نحو عامين، وشغل مركز الظهير الأيسر في ظل غياب البرتغالي نونو مينديز.
 
وكلف المدرب لويس إنريكي اللاعب بمهمة الحد من خطورة يامال، الذي يُعد أحد أهم مفاتيح اللعب الهجومية في برشلونة، ونجح هيرنانديز في تقييد تحركاته خلال فترات طويلة من اللقاء، مستفيدًا من خبرته وقدراته البدنية.

لكن الرقابة اللصيقة التي فرضها المدافع الفرنسي تركت مساحات خلفه في بعض الأحيان، استغلها تشافي إسبارت لتسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 55.
 
وتمكن يامال من التسجيل بعد خروج هيرنانديز، الذي استبدله إنريكي بوورين زائير إيمري في الدقيقة 79، قبل أن يستعيد باريس سان جيرمان تقدمه سريعًا عبر فيتينيا، ثم يضيف فابيان رويز الهدف الرابع ويحسم الانتصار. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
من هو لامين يامال الهندي؟ تعرفوا عليه
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"يويفا" يفرض تغييراً مفاجئاً على برشلونة أمام باريس سان جيرمان
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سان جيرمان يسقط مانشستر سيتي برباعية في عقر داره
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس سان جيرمان يكتسح براتيسلافا بسداسية
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

الفريق الباريسي

لويس إنريكي

سان جيرمان

البرتغالي

البرتغال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:25 | 2026-10-21
Lebanon24
16:10 | 2026-10-21
Lebanon24
13:48 | 2026-10-21
Lebanon24
09:24 | 2026-10-21
Lebanon24
07:45 | 2026-10-21
Lebanon24
05:45 | 2026-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24