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رياضة

لماذا اختار محمد صلاح طرابزون سبور؟ رئيس النادي يجيب

Lebanon 24
22-10-2026 | 04:25
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لماذا اختار محمد صلاح طرابزون سبور؟ رئيس النادي يجيب
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كشف رئيس نادي طرابزون سبور التركي، أرطغرل دوغان، عن العامل الأساسي الذي دفع النجم المصري محمد صلاح إلى الموافقة على الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكداً أن المال لم يكن السبب الرئيسي وراء قراره.
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وأوضح دوغان، في تصريحات نقلها موقع "61saat" التركي، أن صلاح تساءل في بداية المفاوضات عن أسباب اختياره طرابزون سبور، قبل أن تنجح إدارة النادي في إقناعه بحجم المحبة التي سيحظى بها من جماهير الفريق.

وأشار إلى أن التعاقد مع لاعب بحجم صلاح يتطلب دفع مبالغ مالية كبيرة، لكن العامل الحاسم كان الأجواء الجماهيرية والترحيب الذي ينتظره في المدينة.

وأكد أن النجم المصري وعائلته يشعرون بالسعادة منذ انتقاله إلى تركيا، مشيداً بتأثيره الإيجابي داخل الملعب وخارجه.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري التركي برصيد 8 أهداف، إلى جانب 3 تمريرات حاسمة، ليرفع إجمالي مساهماته التهديفية إلى 11 خلال الموسم الحالي.

ويستعد طرابزون سبور لمواجهة هارتس الإسكتلندي، الخميس، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
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