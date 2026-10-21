قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يضرب لايبزيغ برباعية

واصل ريال مدريد
انطلاقته المثالية في دوري أبطال أوروبا
، بفوزه على لايبزيغ 4-1، مساء الأربعاء، على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.
وافتتح برناردو سيلفا التسجيل في الدقيقة 43، قبل أن يضيف أردا
غولر الهدف الثاني في الدقيقة 52. وعزز كيليان مبابي
تقدم الفريق الملكي
بهدف ثالث في الدقيقة 83، ثم قلّص تيديام غوميس الفارق للايبزيغ في الدقيقة 85.
وبعد دقيقتين فقط، اختتم يان ديوماندي الرباعية بتسديدة مميزة، بعدما كان قد صنع هدف مبابي، ليحسم ريال مدريد
المباراة ويرفع رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات.
ويتجه فريق المدرب جوزيه مورينيو الآن إلى مواجهة برشلونة
، الأحد المقبل، في كلاسيكو الدوري الإسباني
على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".