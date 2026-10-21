قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يضرب لايبزيغ برباعية

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واصل انطلاقته المثالية في ، بفوزه على لايبزيغ 4-1، مساء الأربعاء، على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.وافتتح برناردو سيلفا التسجيل في الدقيقة 43، قبل أن يضيف غولر الهدف الثاني في الدقيقة 52. وعزز تقدم بهدف ثالث في الدقيقة 83، ثم قلّص تيديام غوميس الفارق للايبزيغ في الدقيقة 85.وبعد دقيقتين فقط، اختتم يان ديوماندي الرباعية بتسديدة مميزة، بعدما كان قد صنع هدف مبابي، ليحسم المباراة ويرفع رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات.ويتجه فريق المدرب جوزيه مورينيو الآن إلى مواجهة ، الأحد المقبل، في كلاسيكو على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".