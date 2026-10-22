كورتوا يرفع التحدي قبل "الكلاسيكو": لا خيار أمامنا سوى الفوز

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أعرب تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، عن سعادته بفوز فريقه على لايبزيغ 4-1، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.
وقال كورتوا عقب المباراة: "أشعر بأنني في حالة جيدة جداً. كان من المهم ألا نستقبل هدفاً في بداية اللقاء وأن ندخل الشوط الثاني متقدمين، لأن المباراة كانت ستصبح معقدة لو تأخرنا في النتيجة".
وأضاف أن جوزيه مورينيو طالب اللاعبين بتحسين أدائهم الدفاعي بين الشوطين، موضحاً أن الفريق رفع كثافته وظهر بصورة أفضل بعد الاستراحة.
وأشاد الحارس البلجيكي بالمنافسة داخل التشكيلة، قائلاً إن ريال مدريد يستطيع الاعتماد على معظم لاعبيه، وإن هذه المنافسة تدفع الجميع إلى التطور.
وعن مواجهة برشلونة المقبلة، قال كورتوا: "علينا تقليص الفارق، ولن يتحقق ذلك إلا بالفوز. سندخل الكلاسيكو بثقة، ونأمل أن ندافع جيداً وألا نستقبل أي هدف".