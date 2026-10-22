كورتوا يرفع التحدي قبل "الكلاسيكو": لا خيار أمامنا سوى الفوز

أعرب تيبو كورتوا، حارس ، عن سعادته بفوز فريقه على لايبزيغ 4-1، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في .

وقال كورتوا عقب المباراة: "أشعر بأنني في حالة جيدة جداً. كان من المهم ألا نستقبل هدفاً في بداية اللقاء وأن ندخل الشوط الثاني متقدمين، لأن المباراة كانت ستصبح معقدة لو تأخرنا في النتيجة".

وأضاف أن طالب اللاعبين بتحسين أدائهم الدفاعي بين الشوطين، موضحاً أن الفريق رفع كثافته وظهر بصورة أفضل بعد الاستراحة.

وأشاد الحارس البلجيكي بالمنافسة داخل التشكيلة، قائلاً إن يستطيع الاعتماد على معظم لاعبيه، وإن هذه المنافسة تدفع الجميع إلى التطور.

وعن مواجهة المقبلة، قال كورتوا: "علينا تقليص الفارق، ولن يتحقق ذلك إلا بالفوز. سندخل الكلاسيكو بثقة، ونأمل أن ندافع جيداً وألا نستقبل أي هدف".