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رياضة

برونو فرنانديز ينتقد خطط كارّيك بعد سقوط مانشستر يونايتد أمام كومو

Lebanon 24
22-10-2026 | 03:07
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برونو فرنانديز ينتقد خطط كارّيك بعد سقوط مانشستر يونايتد أمام كومو
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تصاعدت الضغوط على مدرب مانشستر يونايتد مايكل كارّيك، بعدما تلقى فريقه خسارة قاسية أمام كومو الإيطالي بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا، في مباراة انتقد خلالها قائد الفريق برونو فرنانديز النهج التكتيكي للجهاز الفني، ولا سيما طريقة الضغط على المنافس.

وبحسب صحيفة "The Independent"، ظهر مانشستر يونايتد عاجزاً عن مجاراة منافسه، الذي تفوق عليه في الأداء والاستحواذ والتحركات الهجومية، فيما برز نيكو باز بتسجيله هدفين وصناعته هدفاً، ضمن فريق يقوده سيسك فابريغاس.

وبعد المباراة، قال فرنانديز في حديث إلى شبكة "TNT Sports" إن قرار الجهاز الفني عدم اعتماد الضغط المباشر على اللاعبين، وانتظار المنافس بدلاً من الضغط المتقدم، منح كومو الوقت والمساحة للسيطرة على اللعب واكتساب الثقة.

وعندما سُئل عما إذا كان كارّيك قد أخطأ في خياراته التكتيكية، أجاب قائد يونايتد بأن تقييم ذلك يعود إلى المدرب والجهاز الفني، مضيفاً أن الفريق كان يحتاج إلى جرأة أكبر في الضغط العالي، وإجبار لاعبي كومو على ارتكاب الأخطاء تحت الضغط.

وأشار فرنانديز إلى أن مدافع كومو كان يتقدم لمراقبته حتى في نصف ملعب مانشستر يونايتد، معتبراً أن فريقه لم يتمكن من تطبيق الأسلوب نفسه على منافسه، رغم أهمية ذلك في مواجهة فريق يعتمد على التمريرات القصيرة والتحرك عبر العمق.

وشهدت المباراة استبدال فرنانديز في الدقيقة 67، في خطوة غير معتادة بالنسبة إلى قائد الفريق، فيما سجل البديل جوشوا زيركزي هدف يونايتد الوحيد في الوقت بدل الضائع.

ولم يقتصر الانتقاد على فرنانديز، إذ وصف لاعب الوسط يوري تيليمانس أداء الفريق بأنه سيئ للغاية، معتبراً أن ما قدمه اللاعبون أمام جماهيرهم لا يرقى إلى المستوى المطلوب.

كذلك، انتقد مهاجم يونايتد السابق ديميتار برباتوف الأداء، قائلاً إن كومو تفوق على الفريق في مختلف جوانب المباراة، من الاستحواذ والثقة إلى استغلال الفرص. ورأى أن المشكلة لا تتعلق بالخسارة وحدها، بل بالطريقة التي ظهر بها الفريق، مشككاً في قدرة اللاعبين على المنافسة بهذا المستوى بعد أداء وصفه بالمخيب.

وتمتد سلسلة مانشستر يونايتد من دون فوز في مختلف المسابقات إلى سبع مباريات، ما يزيد الضغوط على كارّيك قبل مواجهة بورنموث على أرضه الأحد المقبل.

 

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مانشستر يونايتد

سيسك فابريغاس

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