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رياضة

مورينيو يتهرّب من سؤال "الكلاسيكو": إشراك فالفيردي ظهيراً أيمن يؤلمني

Lebanon 24
22-10-2026 | 03:52
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مورينيو يتهرّب من سؤال الكلاسيكو: إشراك فالفيردي ظهيراً أيمن يؤلمني
مورينيو يتهرّب من سؤال الكلاسيكو: إشراك فالفيردي ظهيراً أيمن يؤلمني photos 0
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رفض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الإفصاح عمّا إذا كان سيدفع بلاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة "الكلاسيكو" أمام الغريم التقليدي برشلونة، الأحد المقبل على ملعب "كامب نو"، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وكان فالفيردي قد شغل مركز الظهير الأيمن في المباراتين الأخيرتين لريال مدريد، رغم وجود الإنكليزي ترينت ألكسندر-أرنولد والهولندي دينزل دومفريس على مقاعد البدلاء.

وبعد فوز الفريق الملكي على لايبزيغ الألماني 4-1 في دوري أبطال أوروبا، سُئل مورينيو عن احتمال إشراك فالفيردي في المركز نفسه أمام برشلونة، فأجاب: "لن أتحدث عمّا سيحدث يوم الأحد، ولن أجيب عمّا إذا كان سيلعب في هذا المركز مجدداً، لكنني أقول إن فيدي قدّم أداءً جيداً". وأضاف، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إشراك فيدي ظهيراً أيمن أمر يؤلمني، لأنه يعني استبعاد لاعبَين يشغلان هذا المركز بشكل طبيعي".

كورتوا وتشيك وجوليو سيزار

وتجنّب مورينيو أيضاً الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان الحارس البلجيكي تيبو كورتوا هو الأفضل بين من عمل معهم، قائلاً: "لم أفعل ذلك يوماً، ولم أتحدث أبداً عن لاعبيّ بهذه الطريقة. يُطرح عليّ هذا السؤال كثيراً، أي أن أختار الأفضل بين كل اللاعبين الذين دربتهم على مدى عشرين عاماً".

واستدرك مدرب ريال مدريد مستعيداً تجربته في نادي تشيلسي الإنكليزي: "ما يمكنني قوله إن كورتوا عندما انضم إلينا في تشيلسي كان في نحو العشرين من عمره، وانتهى به الأمر حارساً أساسياً، رغم أن بيتر تشيك كان آنذاك أفضل حارس في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز. فزنا بلقب الدوري مع كورتوا في المرمى، فيما اضطر تشيك، الأفضل بينهم جميعاً، إلى الاكتفاء باللعب في مسابقات الكأس".

وختم مورينيو ممازحاً: "لو قلت شيئاً كهذا، لاتصل بي جوليو سيزار (حارس إنتر ميلان الإيطالي السابق) خلال دقيقتين ليقول: إذاً كورتوا هو الأفضل؟ لكنك فزت بدوري أبطال أوروبا معي! لطالما حافظت على هذا النوع من الاحترام تجاه لاعبيّ السابقين".

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