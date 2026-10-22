"مانشستر سيتي" مهدّد بخسارة ألقاب... فهل يختفي وشم ووكر معها؟

أقرّ مدافع الإنكليزي كايل ، القائد السابق لنادي ، بأنه قد يضطر على الأرجح إلى إزالة الوشم الذي يحمله على ساقه احتفاءً بفوز الفريق بلقب الممتاز أربع مرات متتالية، في حال سُحبت هذه الألقاب من النادي.

وكان ووكر، الذي توّج بستة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز مع سيتي، قد كشف العام الماضي عن الوشم الذي يحمل عبارة "أربعة على التوالي"، تخليداً للسلسلة التاريخية التي حقق خلالها الفريق اللقب أربع مرات متتالية بين عامي 2021 و2024.

ويأتي ذلك بعدما أفاد موقع " ميل سبورت" بأن مانشستر سيتي يواجه عقوبة محتملة تتمثل في خصم عدد كبير من النقاط، ما قد يؤدي إلى هبوطه إلى (تشامبيونشيب)، وذلك بعد إدانته بمخالفة 114 قاعدة مالية بين عامي 2009 و2018. ووفق صحيفة "ماركا" ، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان النادي سيُجرّد من ألقابه، بعدما تلاعب بحساباته المالية بقيمة تتجاوز مليار عبر عقود وهمية.

وقال ووكر، الذي عُيّن قائداً للفريق بعد تحقيقه الثلاثية التاريخية عام 2023: "من الخارج، لا يبدو الوضع جيداً، وهذا أمر علينا التعامل معه"، مضيفاً: "إنه موضوع لا نريد الحديث عنه، لأننا نريد أن يتذكرنا الناس لأننا فزنا بتلك الألقاب، ولأننا فعلنا ذلك بالطريقة الصحيحة".

وأشار ووكر، البالغ 36 عاماً والذي يلعب حالياً في صفوف بيرنلي المنافس في الدرجة الأولى، إلى أنه "إذا نظرت إلى فرق مثل العظيم، سترى أنها لم تتمكن يوماً من الفوز باللقب أربع مرات متتالية، لذلك قلّة قليلة منا يمكنها القول إنها حققت ذلك".

وعن مصير الوشم، قال لإذاعة "توك سبورت": "هل سأضطر إلى إزالته؟ على الأرجح سأضطر إلى ذلك، لكنني سأحاول الإبقاء عليه، وآمل ألا يسلبوا منا ما حققناه".

وختم ووكر، الذي دافع عن ألوان مانشستر سيتي بين عامي 2017 و2025: "كلاعب، كل ما يمكنني قوله إننا كنا ننزل إلى أرض الملعب لنقدم أفضل ما لدينا كفريق، وسأدافع عن زملائي طوال حياتي. أعتقد أن ما حققناه في تلك الفترة كان أمراً مذهلاً، وربما لن يتكرر أبداً".