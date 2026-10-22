تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"مانشستر سيتي" مهدّد بخسارة ألقاب... فهل يختفي وشم ووكر معها؟

Lebanon 24
22-10-2026 | 04:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مانشستر سيتي مهدّد بخسارة ألقاب... فهل يختفي وشم ووكر معها؟
مانشستر سيتي مهدّد بخسارة ألقاب... فهل يختفي وشم ووكر معها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أقرّ مدافع كرة القدم الإنكليزي كايل ووكر، القائد السابق لنادي مانشستر سيتي، بأنه قد يضطر على الأرجح إلى إزالة الوشم الذي يحمله على ساقه احتفاءً بفوز الفريق بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز أربع مرات متتالية، في حال سُحبت هذه الألقاب من النادي.

وكان ووكر، الذي توّج بستة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، قد كشف العام الماضي عن الوشم الذي يحمل عبارة "أربعة على التوالي"، تخليداً للسلسلة التاريخية التي حقق خلالها الفريق اللقب أربع مرات متتالية بين عامي 2021 و2024.

ويأتي ذلك بعدما أفاد موقع "ديلي ميل سبورت" بأن مانشستر سيتي يواجه عقوبة محتملة تتمثل في خصم عدد كبير من النقاط، ما قد يؤدي إلى هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، وذلك بعد إدانته بمخالفة 114 قاعدة مالية بين عامي 2009 و2018. ووفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان النادي سيُجرّد من ألقابه، بعدما تلاعب بحساباته المالية بقيمة تتجاوز مليار يورو عبر عقود وهمية.

وقال ووكر، الذي عُيّن قائداً للفريق بعد تحقيقه الثلاثية التاريخية عام 2023: "من الخارج، لا يبدو الوضع جيداً، وهذا أمر علينا التعامل معه"، مضيفاً: "إنه موضوع لا نريد الحديث عنه، لأننا نريد أن يتذكرنا الناس لأننا فزنا بتلك الألقاب، ولأننا فعلنا ذلك بالطريقة الصحيحة".

وأشار ووكر، البالغ 36 عاماً والذي يلعب حالياً في صفوف بيرنلي المنافس في دوري الدرجة الأولى، إلى أنه "إذا نظرت إلى فرق مثل مانشستر يونايتد العظيم، سترى أنها لم تتمكن يوماً من الفوز باللقب أربع مرات متتالية، لذلك قلّة قليلة منا يمكنها القول إنها حققت ذلك".

وعن مصير الوشم، قال لإذاعة "توك سبورت": "هل سأضطر إلى إزالته؟ على الأرجح سأضطر إلى ذلك، لكنني سأحاول الإبقاء عليه، وآمل ألا يسلبوا منا ما حققناه".

وختم ووكر، الذي دافع عن ألوان مانشستر سيتي بين عامي 2017 و2025: "كلاعب، كل ما يمكنني قوله إننا كنا ننزل إلى أرض الملعب لنقدم أفضل ما لدينا كفريق، وسأدافع عن زملائي طوال حياتي. أعتقد أن ما حققناه في تلك الفترة كان أمراً مذهلاً، وربما لن يتكرر أبداً".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مانشيني يلمّح إلى "عقد مزدوج" مع مانشستر سيتي: ليست مشكلتي
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر سيتي يفوز على آيك أثينا بخماسية
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
موهبة مغربية تفرض نفسها في مانشستر سيتي
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سان جيرمان يسقط مانشستر سيتي برباعية في عقر داره
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري الدرجة الأولى

الدوري الإنكليزي

مانشستر يونايتد

نادي مانشستر

مانشستر سيتي

الإسبانية

كرة القدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2026-10-22
Lebanon24
11:00 | 2026-10-22
Lebanon24
09:16 | 2026-10-22
Lebanon24
07:43 | 2026-10-22
Lebanon24
05:30 | 2026-10-22
Lebanon24
05:24 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24