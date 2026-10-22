أخطاء متتالية في دورة الألعاب الآسيوية لذوي الإعاقة تربك المنظمين

شهدت دورة الألعاب الآسيوية لذوي الإعاقة في ناغويا اليابانية ثلاثة أخطاء مرتبطة بالأناشيد الوطنية خلال يوم واحد، ما دفع عمدة المدينة إيتشيرو هيروساوا إلى تقديم اعتذار رسمي.

وبدأت الأخطاء خلال تتويج لاعب من تايوان بمنافسات التايكوندو، إذ عُزف النشيد كاملاً بدلاً من نشيده. وتكرر الأمر خلال تتويج لاعبة منغولية، قبل أن يتدخل وفد بلادها ويقدم التسجيل الصحيح للمنظمين.

وامتد الارتباك إلى مباراة في الطائرة جلوساً بين وإيران، حين شُغّل نشيد الجنوبية بدلاً من النشيد الصيني لنحو خمس ثوانٍ.

ووصف هيروساوا تكرار الأخطاء بأنه “غير مقبول ومؤلم”، خصوصاً أن المنظمين كانوا قد أعلنوا مراجعة إجراءاتهم بعد حوادث مشابهة في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة.

وكانت السابقة قد شهدت، في 18 أيلول، تشغيل نشيد لفريق الهوكي الكوري الجنوبي، إلى جانب انتقادات أخرى طالت التنظيم وأماكن إقامة الرياضيين. (العربية)