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رياضة

أخطاء متتالية في دورة الألعاب الآسيوية لذوي الإعاقة تربك المنظمين

Lebanon 24
22-10-2026 | 04:50
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أخطاء متتالية في دورة الألعاب الآسيوية لذوي الإعاقة تربك المنظمين
أخطاء متتالية في دورة الألعاب الآسيوية لذوي الإعاقة تربك المنظمين photos 0
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شهدت دورة الألعاب الآسيوية لذوي الإعاقة في ناغويا اليابانية ثلاثة أخطاء مرتبطة بالأناشيد الوطنية خلال يوم واحد، ما دفع عمدة المدينة إيتشيرو هيروساوا إلى تقديم اعتذار رسمي.

وبدأت الأخطاء خلال تتويج لاعب من تايوان بمنافسات التايكوندو، إذ عُزف النشيد الإيراني كاملاً بدلاً من نشيده. وتكرر الأمر خلال تتويج لاعبة منغولية، قبل أن يتدخل وفد بلادها ويقدم التسجيل الصحيح للمنظمين.

وامتد الارتباك إلى مباراة في الكرة الطائرة جلوساً بين الصين وإيران، حين شُغّل نشيد كوريا الجنوبية بدلاً من النشيد الصيني لنحو خمس ثوانٍ.

ووصف هيروساوا تكرار الأخطاء بأنه “غير مقبول ومؤلم”، خصوصاً أن المنظمين كانوا قد أعلنوا مراجعة إجراءاتهم بعد حوادث مشابهة في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة.

وكانت الدورة السابقة قد شهدت، في 18 أيلول، تشغيل نشيد كوريا الشمالية لفريق الهوكي الكوري الجنوبي، إلى جانب انتقادات أخرى طالت التنظيم وأماكن إقامة الرياضيين. (العربية)

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