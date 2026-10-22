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رياضة

الجيش يكرّم الفائزين في سباق الـ10 كيلومترات

Lebanon 24
22-10-2026 | 05:24
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أقام المركز العالي للرياضة العسكرية حفل توزيع الكؤوس على الفائزين والفائزات في النسخة الثانية من سباق الجيش اللبناني لمسافة 10 كيلومترات، الذي أُقيم برعاية وحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تحت شعار "سوا مكملين".
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وجرى حفل التتويج في مجمّع الرئيس إميل لحود الرياضي العسكري في مار روكز بالدكوانة، حيث تولّى قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخايل موسى، إلى جانب عدد من الضباط، توزيع الكؤوس على أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية.

وشكر موسى قائد الجيش على رعايته السباق، مؤكداً أهمية هذه المبادرة في تعزيز الروح الوطنية والتضامن وتشجيع ممارسة الرياضة.

كما هنّأ الفائزين والفائزات، مشيداً بالمشاركة الواسعة وروح المنافسة، ومؤكداً مواصلة تنظيم الأنشطة الرياضية التي تجمع مختلف الفئات العمرية.

واختُتم الحفل بتكريم الفائزين، وسط تأكيد أهمية استمرار السباق موعداً رياضياً ووطنياً سنوياً.
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