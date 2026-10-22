الجيش يكرّم الفائزين في سباق الـ10 كيلومترات

Advertisement

أقام المركز العالي للرياضة العسكرية حفل توزيع الكؤوس على الفائزين والفائزات في النسخة الثانية من سباق لمسافة 10 كيلومترات، الذي أُقيم برعاية وحضور العماد رودولف هيكل، تحت شعار "سوا مكملين".وجرى حفل التتويج في مجمّع الرئيس إميل الرياضي العسكري في مار روكز بالدكوانة، حيث تولّى قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخايل موسى، إلى جانب عدد من الضباط، توزيع الكؤوس على أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية.وشكر موسى قائد الجيش على رعايته السباق، مؤكداً أهمية في تعزيز الروح الوطنية والتضامن وتشجيع ممارسة الرياضة.كما هنّأ الفائزين والفائزات، مشيداً بالمشاركة الواسعة وروح المنافسة، ومؤكداً مواصلة تنظيم الأنشطة الرياضية التي تجمع مختلف الفئات العمرية.واختُتم الحفل بتكريم الفائزين، وسط تأكيد أهمية استمرار السباق موعداً رياضياً ووطنياً سنوياً.