الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات يطلق موسمه الجديد بـ42 رياضة

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أطلق الرياضي للجامعات موسم بطولاته الجديد بمنافسات خمس رياضات، هي السباحة والريشة الطائرة وكرة الطاولة والاسكواش والبادل، ضمن برنامج موسّع يشمل 42 رياضة على مدار السنة الجامعية، بعد إضافة منافسات جديدة أبرزها الركبي والمبارزة.وتشكّل هذه البطولات انطلاقة روزنامة الموسم، على أن تتواصل المنافسات في مختلف الرياضات وفق البرنامج الذي عمّمه الجامعات ، بهدف تعزيز النشاط الرياضي وتشجيع التنافس بين الطلاب.ويأتي الموسم الجديد استكمالاً للنجاح الذي حققته البطولات السابقة، وسط مشاركة واسعة من الجامعات واهتمام متزايد بتطوير المواهب الرياضية الشابة.ويستعد الاتحاد أيضاً للمشاركة في استحقاقات دولية خلال العام المقبل، أبرزها بطولة العالم للتزلج في خلال كانون الثاني، وبطولة العالم للجامعات في صيفاً، حيث يُتوقّع أن يشارك بوفد يضم أكثر من 150 رياضياً ورياضية.