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رياضة

الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات يطلق موسمه الجديد بـ42 رياضة

Lebanon 24
22-10-2026 | 05:30
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الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات يطلق موسمه الجديد بـ42 رياضة
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أطلق الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات موسم بطولاته الجديد بمنافسات خمس رياضات، هي السباحة والريشة الطائرة وكرة الطاولة والاسكواش والبادل، ضمن برنامج رياضي موسّع يشمل 42 رياضة على مدار السنة الجامعية، بعد إضافة منافسات جديدة أبرزها الركبي والمبارزة.
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وتشكّل هذه البطولات انطلاقة روزنامة الموسم، على أن تتواصل المنافسات في مختلف الرياضات وفق البرنامج الذي عمّمه الاتحاد على الجامعات اللبنانية، بهدف تعزيز النشاط الرياضي وتشجيع التنافس بين الطلاب.

ويأتي الموسم الجديد استكمالاً للنجاح الذي حققته البطولات السابقة، وسط مشاركة واسعة من الجامعات واهتمام متزايد بتطوير المواهب الرياضية الشابة.

ويستعد الاتحاد أيضاً للمشاركة في استحقاقات دولية خلال العام المقبل، أبرزها بطولة العالم للتزلج في الصين خلال كانون الثاني، وبطولة العالم للجامعات في كوريا الجنوبية صيفاً، حيث يُتوقّع أن يشارك لبنان بوفد يضم أكثر من 150 رياضياً ورياضية.
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