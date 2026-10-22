هل توقف يامال عن دفع مصاريف والده؟

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وأثار منشور متداول عبر جدلًا واسعًا بشأن طبيعة العلاقة بين لامين ووالده بعدما نُسب إلى الأخير تصريح يفيد بتوقف نجله عن الحديث معه وقطع مصروفه المالي. شهدت الساعات القليلة الماضية جدلاً واسعاً حول توتر علاقة ، نجم ومنتخب ، ووالده منير النصراوي.وأثار منشور متداول عبر جدلًا واسعًا بشأن طبيعة العلاقة بين لامين ووالده بعدما نُسب إلى الأخير تصريح يفيد بتوقف نجله عن الحديث معه وقطع مصروفه المالي.

وزعم المنشور أن الخلاف بدأ بعدما نصح النصراوي نجله بالتركيز على مسيرته الكروية والابتعاد عن النساء، قبل أن تتوتر العلاقة بينهما، وفقًا للرواية المتداولة.



لكن التصريحات المنسوبة إلى والد نجم برشلونة لم تثبت صحتها، في ظل غياب مصدر موثوق يؤكد صدورها عنه؛ ما يثير الشكوك بشأن دقة المعلومات التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من لامين يامال أو ووالده حول هذه النقطة كما أن التصريح المتداول لم ينشر عبر الحسابات الرسمية لأي وسيلة إعلامية أو الحسابات الرسمية لوالد نجم برشلونة. (إرم نيوز)