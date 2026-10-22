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رياضة

بعد التعادل مع القناة.. الأهلي يضاعف العقوبات المالية

Lebanon 24
22-10-2026 | 12:27
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قرر وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، مضاعفة العقوبات المالية على لاعبي الفريق، عقب التعادل مع القناة بنتيجة 3-3، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
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وذكر الأهلي، في بيان رسمي الخميس، أن جمعة عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، بحضور المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، لمناقشة أسباب تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف البيان أن مدير الكرة تحدث مع اللاعبين بشأن ابتعاد عدد منهم عن مستواهم الفني والبدني لأسباب غير معروفة، مشددا على ضرورة تصحيح الأخطاء واستعادة المستوى المعهود.

وأكد جمعة خلال الجلسة أن الفترة المقبلة لا تحتمل أي تقصير من أي عنصر داخل الفريق، مشيرا إلى ضرورة أن يراجع كل لاعب نفسه ويقيّم ما يقدمه من أداء.

وشدد مدير الكرة على أن الأهلي لن يتوقف على أي لاعب مهما كان اسمه، في رسالة واضحة بضرورة تحمل الجميع المسؤولية والعمل على استعادة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.
 
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النادي الأهلي المصري

النادي الأهلي

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الحسين عموتة

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