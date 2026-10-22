قضية مارادونا لم تُقفل بعد.. تبرئة طبيب والحسم في كانون الأول

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وجاء قرار التبرئة بعدما سحبت والجهات المدعية التي تمثل أفراد عائلة مارادونا اتهاماتها بحق الطبيب، معتبرة أن الأدلة لا تكفي لإثبات مسؤوليته الجنائية عن الوفاة. وكان دي سبانيا قد شارك بصفته طبيباً استشارياً، وفحص مارادونا مرة واحدة خلال فترة الرعاية المنزلية، من دون أن تكون لديه صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بخطته العلاجية العامة.وأعلنت السابعة في سان إيسيدرو، برئاسة القضاة ألبرتو غايغ وألبرتو أورتولاني وبابلو رولون، اختتام جلسات المحاكمة وبدء المداولات لتحديد المسؤوليات الجنائية للمتهمين الآخرين، على أن يصدر الحكم في 22 كانون الأول 2026 عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.ويواجه المتهمون الستة، وهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أوغستينا كوساتشوف، ومنسقة الرعاية فورليني، وعالم النفس كارلوس دياز، والممرض ريكاردو ألميرون، ومنسق التمريض ماريانو بيروني، اتهامات تتعلق بالمسؤولية عن وفاة مارادونا. وكانت قد طلبت عقوبات بالسجن تتفاوت بحسب دور كل منهم، فيما ينفي المتهمون ارتكاب مخالفات جنائية.وتوفي مارادونا في 25 تشرين الثاني 2020، عن عمر 60 عاماً، إثر أزمة قلبية أثناء تلقيه الرعاية في منزله بعد خضوعه لجراحة لإزالة ورم دموي في الدماغ. وكانت المحاكمة الأولى قد أُبطلت عام 2025 بسبب مخالفات إجرائية مرتبطة بمشاركة القاضية السابقة جولييتا ماكينتاخ في فيلم وثائقي عن القضية، قبل انطلاق محاكمة جديدة في نيسان 2026.