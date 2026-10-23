تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

أوفييدو يحقق مع كاليرو أفضل انطلاقة منذ عودته إلى كرة القدم الاحترافية

Lebanon 24
23-10-2026 | 01:06
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أوفييدو يحقق مع كاليرو أفضل انطلاقة منذ عودته إلى كرة القدم الاحترافية
أوفييدو يحقق مع كاليرو أفضل انطلاقة منذ عودته إلى كرة القدم الاحترافية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حقق نادي ريال أوفييدو الإسباني لكرة القدم، بقيادة مدربه خوليان كاليرو، أفضل حصيلة نقاط له بعد المراحل العشر الأولى من الموسم منذ استعادته مكانه في كرة القدم الاحترافية عام 2015، إذ رفع رصيده إلى 17 نقطة في دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد فوزه على مضيفه سبتة 2-1.

وتتفوق هذه الحصيلة على كل مواسم الفريق السابقة في المرحلة نفسها، وحتى على انطلاقة نادي ليفانتي الذي قاده كاليرو إلى الصعود في موسم 2024-2025، حين كان يملك 15 نقطة ويحتل المركز التاسع في هذه المرحلة.

غير أن الترتيب يفرض قراءة أكثر دقة لهذه المقارنة، إذ يحتل أوفييدو المركز الثامن، بفارق نقطة عن المركز السادس وست نقاط عن المركز الثاني، ما يعني أن أفضل حصيلة نقاط لا تعني أفضل مركز. ففي موسمَي 2018-2019 و2024-2025، كان الفريق سابعاً برصيد 15 و16 نقطة على التوالي.

مقارنة مع المواسم السابقة

ويبقى موسم 2024-2025، الذي انتهى بعودة أوفييدو إلى دوري الدرجة الأولى، الأقرب بين الانطلاقات الجيدة، إذ كان الفريق بقيادة المدرب خافي كاليخا قد جمع 16 نقطة بعد تعادله مع مالقة في المرحلة العاشرة، فيما يتفوق كاليرو بنقطتين على الـ15 نقطة التي جمعها الفريق مع المدرب سيرخيو إيغيا في موسم 2015-2016، ومع خوان أنطونيو أنكيلا في موسم 2018-2019.

وتتسع الفوارق عند مراجعة الانطلاقات الأصعب، ففي موسم 2019-2020 أنهى أوفييدو المرحلة العاشرة في المركز الأخير برصيد سبع نقاط، وفي موسم 2022-2023 كان في المركز التاسع عشر بعشر نقاط، وفي موسم 2023-2024 في المركز السادس عشر بالرصيد نفسه، قبل أن ينتهي به المطاف في نهائي الملحق المؤهل إلى الدرجة الأولى، ما يؤكد أن البداية مؤثرة لكنها لا تحسم مسار الموسم.

سوابق كاليرو

وتقدّم تجربة كاليرو مع نادي بورغوس نموذجين مختلفين، ففي موسمه الأول معه في الدرجة الثانية (2021-2022) كان الفريق في المركز السابع عشر بعشر نقاط بعد عشر مراحل، أما في الموسم التالي فبلغ هذه المرحلة ثالثاً برصيد 18 نقطة من دون أي خسارة، من أربعة انتصارات وستة تعادلات، ومن دون أن تهتز شباكه.

ويتأخر أوفييدو الحالي بنقطة واحدة عن بورغوس في موسمه الثاني، لكن انتصاراته الخمسة تتفوق على الانتصارات الأربعة لكل من بورغوس 2022-2023 وليفانتي 2024-2025، في مقابل ثلاث هزائم.

ويشكّل ليفانتي مرجعاً مفيداً بشكل خاص، إذ أنهى المرحلة العاشرة برصيد 15 نقطة من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، قبل أن يُتوّج بلقب الدوري برصيد 79 نقطة ويصعد مباشرة إلى الدرجة الأولى. ويتقدم أوفييدو بنقطتين على ذلك الفريق في المرحلة نفسها، ما يمنح كاليرو قاعدة إيجابية، على أن يتمثل التحدي المقبل في الحفاظ على هذا الأداء وترجمته إلى تقدم نحو المراكز الأولى. (Marca)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
منذ 111 عاما.. برشلونة يحقق أفضل انطلاقة له
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أوروغواي تدشن حقبة الإنذارات الرقمية في كرة القدم
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
شدّ الشعر في كرة القدم... لماذا يستوجب الطرد؟
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رواتب قياسية وفوارق متسعة: لماذا تتضخم رواتب لاعبي كرة القدم؟
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري الدرجة الأولى

خوان أنطونيو

لكرة القدم

كرة القدم

بورغوس

الفوار

ليفانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:02 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:08 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:29 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-10-23
Lebanon24
03:02 | 2026-10-23
Lebanon24
01:08 | 2026-10-23
Lebanon24
23:29 | 2026-10-22
Lebanon24
23:00 | 2026-10-22
Lebanon24
16:00 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24