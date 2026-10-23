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رياضة

بابلو رودريغيز.. الإسباني الوحيد الذي ينافس لامين يامال في الحصيلة التهديفية

Lebanon 24
23-10-2026 | 01:08
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بابلو رودريغيز.. الإسباني الوحيد الذي ينافس لامين يامال في الحصيلة التهديفية
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يعيش لاعب كرة القدم الإسباني بابلو رودريغيز، صانع ألعاب نادي ليخ بوزنان البولندي واللاعب السابق في راسينغ سانتاندير وريال مدريد كاستيا، فترة تألق لافتة، إذ بات ثاني أكثر لاعب إسباني مساهمة في الأهداف هذا الموسم برصيد 16 مساهمة (8 أهداف و8 تمريرات حاسمة)، خلف نجم برشلونة لامين يامال الذي يملك 20 مساهمة (10 أهداف و10 تمريرات حاسمة).

وقال رودريغيز، المولود في لاس بالماس عام 2001، في حديث لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أضع لنفسي حدوداً. قد يكون هذا موسمي الأفضل من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، لكنني لا أريد التركيز على الأرقام، بل أريد الاستمتاع بما ربما لم أستمتع به خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية"، ناصحاً اللاعبين الشبان في سن العشرين بالاستمتاع فعلاً بمسيرتهم، ومعترفاً بأنه "أخطأ" في هذا الجانب.

وسجّل اللاعب ثمانية أهداف، بينها ستة في الدوري، وقدّم ثماني تمريرات حاسمة، ستة منها في الدوري، خلال 19 مباراة خاضها هذا الموسم. وبحسب منصة "بي سوكر برو"، يتصدر رودريغيز صنّاع الألعاب في الدوري البولندي، ممن لعبوا 500 دقيقة على الأقل، في معدل الأهداف والتمريرات الحاسمة (0.72 لكل منهما في المباراة) والتمريرات المفتاحية (1.91) واستعادة الكرة في الثلث الأخير (1.46) والأخطاء المرتكبة ضده (3.04)، كما يحتل المركز الثاني في الالتحامات الناجحة (9.24) والتسديدات (3.15).

الثقة بعد الإصابات

ويعزو رودريغيز هذه القفزة في مستواه إلى "الاستمرارية واستعادة الثقة بفضل الأشخاص الذين لم يتوقفوا يوماً عن الإيمان بي، حتى عندما كنت معاراً أو لم أكن في كامل جاهزيتي أو كنت أعاني من إصابات كثيرة"، مضيفاً: "لم أتعرض لأي إصابة منذ أربع سنوات، وأعمل كل يوم من أجل ذلك. في السابق لم أكن مستعداً ذهنياً بما يكفي، وكنت أفكر بأنني سأتعرض للإصابة".

وأوضح أنه انتقل إلى ليخ بوزنان "لأنني وجدت أشخاصاً يؤمنون بي، وعرضوا عليّ خطتهم فلم أتردد. كنت أبحث عن الاستقرار في نادٍ يعمل بشكل جيد وله حضور أوروبي". وتحدث عن تجربته السابقة مع راسينغ سانتاندير في موسم 2024-2025، حين سجل سبعة أهداف وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة وكاد الفريق يصعد إلى الدرجة الأولى، قائلاً: "لم أكن في أفضل مستوياتي، ربما بنسبة 50%، لكنه كان العام الذي شعرت فيه بأكبر قدر من السعادة في مسيرتي".

أهداف محلية وحلم أوروبي

وأبدى رودريغيز إعجابه بالدوري البولندي، معتبراً أن مستواه "ينمو كثيراً، وتصنيف الاتحاد الأوروبي يؤكد ذلك". وبعد تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي، قال: "الهدف هو الفوز بالدوري مجدداً، وسنصنع التاريخ لأنها ستكون المرة الأولى التي يفوز فيها ليخ بثلاثة ألقاب متتالية. فزنا بالكأس السوبر ونريد الكأس أيضاً، وتقديم أفضل ما لدينا في الدوري الأوروبي، ونأمل تجاوز مرحلة الدوري".

وعن مستقبله، أكد اللاعب البالغ 25 عاماً أن لديه طموح "مواصلة حصد الألقاب والتطور، سواء في أحد الدوريات الخمسة الكبرى أو بخوض دوري أبطال أوروبا، وهو حلمي"، مستذكراً أن ريال مدريد منحه "كل القيم التي أملكها في كرة القدم وكإنسان"، وأنه انطلق إلى الاحتراف مع ليتشي الإيطالي، فيما علّمته إعارتاه إلى بريشيا وأسكولي، اللتان عاش خلالهما تجربتَي هبوط، الكثير، وأخرجتاه "من البئر" الذي كان فيه. (Marca)

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