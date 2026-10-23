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رياضة

لوكاس هيرنانديز يتحوّل من "خيار طوارئ" إلى "بطل" أمام برشلونة.. ونظرة غاضبة من لامين يامال

Lebanon 24
23-10-2026 | 03:02
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لوكاس هيرنانديز يتحوّل من خيار طوارئ إلى بطل أمام برشلونة.. ونظرة غاضبة من لامين يامال
لوكاس هيرنانديز يتحوّل من خيار طوارئ إلى بطل أمام برشلونة.. ونظرة غاضبة من لامين يامال photos 0
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تحوّل المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، لاعب باريس سان جيرمان والنجم السابق لبايرن ميونيخ، من خيار احتياطي إلى أحد أبطال فوز فريقه الكبير على برشلونة الإسباني 4-2 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أوكل إليه المدرب لويس إنريكي مهمة مراقبة نجم الفريق الكاتالوني لامين يامال.

وجاءت مشاركة هيرنانديز المفاجئة بعدما تعرّض الظهير الأيسر البرتغالي نونو منديش لكدمة عضلية مؤلمة خلال مباراة الدوري الفرنسي أمام ستراسبورغ، ما أبعده عن المواجهة، ووضع الفريق الباريسي أمام مشكلة في الجهة اليسرى من الدفاع، حيث سيتعيّن على البديل مواجهة يامال (19 عاماً) الذي أثبت في الأسابيع الأخيرة أن مراقبته فردياً من أصعب المهام في كرة القدم.

ورشّحت وسائل الإعلام الفرنسية وارين زائير-إيمري لشغل المركز، كما طُرح اسم لوكاس دين، رغم أنه تسبّب بركلة جزاء بتدخل متهوّر على يامال في نصف نهائي كأس العالم أمام إسبانيا. لكن لويس إنريكي اختار هيرنانديز، الذي لم يبدأ أي مباراة في دوري الأبطال منذ أكثر من عام ونصف العام، وعلم بقرار إشراكه، بحسب وسائل إعلام فرنسية، خلال اجتماع الفريق قبل ساعتين ونصف الساعة من انطلاق المباراة.

من الإصابات إلى دائرة الضوء

وكان هيرنانديز، الذي يخوض موسمه الرابع مع سان جيرمان، قد تحوّل عملياً إلى خيار طوارئ، بعدما تعرّض لتمزق في الرباط الصليبي في تشرين الثاني 2022 حين كان لاعباً في بايرن ميونيخ، ثم عانى من الإصابة نفسها مجدداً في أيار 2024، ليتراجع وقت لعبه تدريجياً منذ ذلك الحين. وفي مركز قلب الدفاع، بات يتنافس مع لوكاس بيرالدو على أن يكون الخيار الرابع خلف ماركينيوس وويليان باتشو وإيليا زابارني.

غير أن هيرنانديز نجح في المهمة، ودفع يامال، الذي بدأ الموسم بمستوى أبهر الجماهير والخبراء، إلى تقديم ما قد يكون أضعف عروضه في الموسم الجديد، إذ عجز عن فرض نفسه في المواجهة. ولم يكتفِ المدافع الفرنسي بدوره الدفاعي، بل سجّل الهدف الثاني لفريقه برأسية قوية إثر ركلة ركنية، فيما لم يسجّل يامال إلا بعد خروج هيرنانديز ودخول زائير-إيمري بدلاً منه.

وقال لويس إنريكي بعد المباراة عن اللاعب البالغ 30 عاماً: "إنه يستحق ذلك، لأنه بطاقته وقدرته على أن يكون راضياً وإيجابياً لاعب مهم للفريق".

وبعد تسجيله الهدف، ربّت هيرنانديز على كتف يامال أثناء مروره بجانبه، فرمقه نجم برشلونة بنظرة غاضبة تحوّلت سريعاً إلى مقطع متداول بالحركة البطيئة على مواقع التواصل، فيما ردّ هيرنانديز بابتسامة عريضة زادت من انزعاج يامال.

ثمن باهظ للفوز

وقد يحظى هيرنانديز بمزيد من الفرص في الأسابيع المقبلة، إذ دفع سان جيرمان ثمناً باهظاً لفوزه، بعدما تعرّض الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لتمزق في الرباط الصليبي قد يبعده حتى نهاية الموسم، فيما غادر عثمان ديمبيلي الملعب بعد أقل من 20 دقيقة بسبب إصابة عضلية، وقد يغيب القائد ماركينيوس أيضاً لبعض الوقت بإصابة عضلية مماثلة. (Goal)

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