فوز للنجمة وخسارة للأنصار في دوري التحدي الآسيوي

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تلقى اللبناني خسارته الأولى في التحدي الآسيوي لموسم 2026-2027، بعد سقوطه أمام آهال التركماني بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تشانغليميثانغ في العاصمة البوتانية ثيمبو، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات .وسجل للفريق التركماني بيغينش مامييف من ركلة جزاء في الدقيقة 45، ويعقوب محمد غوفشودوف في الدقيقة 77، فيما أحرز ماجد عثمان هدف الأنصار في الدقيقة 63.ورغم الخسارة، حافظ الأنصار على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.وفي المجموعة الثانية، حقق النجمة اللبناني فوزاً على العربي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت في هيسور بطاجيكستان.وافتتح العربي التسجيل عبر وليد ولد الشيخ في الدقيقة 39، قبل أن يقلب النجمة النتيجة بثلاثة أهداف سجلها علي القصاص في الدقيقة 45+3، ومحمد في الدقيقة 58، وعلي نعيم فاضل في الدقيقة 90+2.وينتظر النجمة اكتمال الترتيب النهائي للمجموعات لمعرفة حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي ضمن أفضل الفرق التي تحتل المركز الثاني.